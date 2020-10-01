Сезон загонной охоты на копытных открывается в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Сезон загонной охоты на копытных животных нормируемых видов стартует в Беларуси с четверга, об этом сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства.

Добывать загонным способом лося, кабана, благородного оленя, пятнистого оленя, лань и муфлона можно будет до 31 декабря. Охотиться разрешено в течение суток ружейным способом загоном и с собаками, из засады и с подхода. Для каждого вида животных можно применять определенные виды оружия, перечень которых можно найти на сайте Минлесхоза. С собаками каких пород можно охотиться, решает пользователь охотничьих угодий.

В министерстве напомнили, что загонная охота является наиболее опасной.

"Несмотря на неоднократные требования Минлесхоза о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению соблюдения правил безопасности на охоте, в текущем году уже имели место несчастные случаи", - констатировали там.

Если во время охоты произошел несчастный случай, руководитель охоты обязан сразу же сообщить об этом в правоохранительные органы, пользователя охотничьих угодий, лесхоз, а также Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при президенте.

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