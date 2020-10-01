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Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить Беларусь и Нагорный Карабах
01.10.2020 10:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: megafon.bfm.ru
Телефонный разговор между президентами Франции и России состоялся по инициативе Эммануэля Макрона.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Макрон обсудили резкое обострение обстановке в зоне нагорнокарабахского конфликта и выразили серьёзную озабоченность широкомасштабными боевыми действиями. Стороны призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряжённости и проявлению максимальной сдержанности. Путин и Макрон отметили, что конфликт может быть урегулирован только политико-дипломатическими методами. В этой связи рассматривались параметры взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ.
Информации о том, как проходило обсуждение ситуации в Беларуси, приводится меньше. Кремль отмечает лишь, что российская сторона подтверждает «принципиальную позицию о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти».
Напомним, что на днях Макрон провел встречу со Светланой Тихановской.
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Телефонный разговор между президентами Франции и России состоялся по инициативе Эммануэля Макрона.
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