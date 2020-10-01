ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить Беларусь и Нагорный Карабах

01.10.2020 10:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: megafon.bfm.ru

Телефонный разговор между президентами Франции и России состоялся по инициативе Эммануэля Макрона.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Макрон обсудили резкое обострение обстановке в зоне нагорнокарабахского конфликта и выразили серьёзную озабоченность широкомасштабными боевыми действиями. Стороны призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряжённости и проявлению максимальной сдержанности. Путин и Макрон отметили, что конфликт может быть урегулирован только политико-дипломатическими методами. В этой связи рассматривались параметры взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ.

Информации о том, как проходило обсуждение ситуации в Беларуси, приводится меньше. Кремль отмечает лишь, что российская сторона подтверждает «принципиальную позицию о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти».

Напомним, что на днях Макрон провел встречу со Светланой Тихановской.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телефонный разговор между президентами Франции и России состоялся по инициативе Эммануэля Макрона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Google представила смартфон Pixel 5 и другое «железо» (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика