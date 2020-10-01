Лобовое столкновение в Пуховичском районе, пострадала женщина

Источник материала: Onliner

В МЧС сообщили о том, что 30 сентября в 7:49 в центр оперативного управления Пуховичского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге вблизи деревни Караваево Пуховичского района. Необходима была помощь в деблокировке пострадавшего.

— По прибытии спасатели установили, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Fiat Punto и Renault 19. Водитель второго автомобиля не пострадал, — рассказали в МЧС.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали из Fiat Punto пострадавшего водителя 1976 года рождения. Женщина была доставлена в больницу.







