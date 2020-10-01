A1 рассказал о компенсации за отключенный по требованию госорганов в сентябре мобильный интернет

Источник материала: Onliner

Оператор A1 рассказал о порядке компенсации абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), за не работавший по не зависящим от компании причинам в сентябре — 6-го, 13-го, 20-го и 27-го числа — мобильный интернет в Минске. Ограничение работы мобильного интернета в эти дни осуществлялось по требованию уполномоченных государственных органов. Компенсация коснется абонентов, которых коснулась проблема недоступности сервисов в указанный период.

По данным компании, общее время некорректной работы сервиса составило 17 часов 12 минут.

Алгоритм компенсации следующий:

Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами, абонентская плата которых включает интернет-трафик и составляет менее 10 рублей в месяц, будет предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 500 МБ интернет-трафика сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 10, но менее 15 рублей в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 1 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 50 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 15, но менее 30 рублей в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 3 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 100 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 30 рублей в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 5 ГБ интернет-трафика или бесплатных 250 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи — юридическим лицам, а также физическим лицам, обслуживающимся по индивидуальной корпоративной программе, будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ в размере 100% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик вне зависимости от объема и скорости, — в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса. Абонентам тарифного плана «Бизнес-класс», «Раздавай Wi-Fi Pro», а также участникам акций «Специальное предложение для новых абонентов тарифного плана «Без лимита» (подключившимся с 07.09 по 30.09.2020) и «Верни свой номер в сеть А1» (подключившимся с 21.09 по 30.09.2020), физическим лицам будет предоставлена компенсация в размере 100% стоимости абонентской платы за один день.

Абоненты — физические лица в период с 20 по 25 октября получат SMS-уведомление с предложением выбрать компенсационный пакет.

Корректировки абонентских плат абонентам — юридическим лицам будут проведены в автоматическом режиме и будут учтены в счете за октябрь.