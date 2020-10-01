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В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле $50 000 по курсу

01.10.2020 10:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Возможно, сейчас и не самое подходящее время для покупки недвижимости, но вдруг у вас под матрасом завалялось несколько пачек хрустящих купюр, которые вы готовы потратить на приобретение собственного жилья? Тогда мы попробуем облегчить вам процесс мучительного поиска, подыскав с помощью сервиса «Дома и квартиры» двухкомнатные квартиры в Минске, которые обойдутся вам не дороже $50 000 по курсу и в которые не стыдно будет заселиться.

За $47 000 по курсу можно обзавестись жилплощадью в 44,3 «квадрата». Находится в старом кирпичном доме на улице Макаренко, в двух километрах от МКАД. Он малоквартирный, соседей будет всего трое, да и то их не будет слышно благодаря прочным стенам. В довесок — свой отдельный вход и лестничная площадка. Конечно, с виду здание явно не напоминает предел мечтаний, зато квартира, напротив, «в идеальном состоянии». Потенциальных покупателей пытаются привлечь свежим ремонтом. Практически все новое, от дверей и окон до кухни. Вокруг дома много зелени, совсем недалеко течет река Сеница. Под боком школы, детские сады, поликлиника, кафе и магазины. Добраться до вокзала на машине можно за 15 минут.

В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу

Если не пугает жизнь в хрущевке с капитальным ремонтом 20-летней давности, можете рассмотреть «двушку» на улице Орловской. Стоит она $47 900 по курсу. Вместе с квартирой вы получаете парк Дружбы Народов и Киевский сквер в пешей доступности, развитую инфраструктуру и отличное транспортное сообщение. А что еще надо для тихого белорусского счастья?

В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу

За $49 900 по курсу можно приобрести жилье в доме 1950-х годов рядом со станцией метро «Грушевка» на улице Хмелевского. Ровно 38 «квадратов», упакованных в новые обои, плитку и линолеум. И все-таки есть одно но: не доведенный до конца ремонт на кухне и в коридоре, который придется завершать самостоятельно.

В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу

По соседству с предыдущим вариантом находится еще один, но уже за $48 000 по курсу. Если верить информации от агентства, здесь вас ждет, помимо современного ремонта, метро в шаговой доступности, благоустроенная придомовая территория (детские площадки, места для отдыха, сквер) и развитая инфраструктура.

В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу

Самый новый дом в нашей подборке родом из 1972 года. Возможно, именно за его относительную молодость владельцы квартиры на улице Гуртьева требуют $49 900 по курсу. Описание жилья довольно скупое, ограничивается всего парой строчек, в которых фигурируют такие излюбленные агентствами фразы, как «уютная квартира», «зеленый экологический район» и «развитая инфраструктура». Насчет последних двух пунктов мы не можем быть уверены на 100%, а вот по поводу уюта нас, кажется, не обманули.

В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу
В советских домах, но со свежим ремонтом. Как выглядят столичные «двушки» дешевле 000 по курсу

 
Теги: Минск
 
 
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