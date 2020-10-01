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Вовремя схватил ребенка. Водителя, не пропустившего пешехода, нашли (видео)

01.10.2020 10:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сумерках водитель BMW по какой-то причине не заметил переходящих по «зебре» пешеходов: ребенка и взрослого. Последний вовремя отреагировал на возникшую опасность, успел схватить малолетнего и оттянуть его подальше от проезжающего авто. Ситуацию зафиксировала камера. Позже водителя установили.

«Водитель BMW двигался по спуску с ул. Маяковского в направлении ул. Денисовской в Минске, — сообщили в столичной ГАИ. — На пешеходном переходе он создал аварийную ситуацию пешеходам. В отношении водителя составлен протокол за нарушение ч. 10 ст. 18.14 КоАП РБ. Санкция предусматривает штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением прав до двух лет или без лишения».

Инспекторы также предупредили, что с 2 по 12 октября в столице пройдет республиканская акция «Пешеход».

 
Теги: Минск
 
 
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В сумерках водитель BMW по какой-то причине не заметил переходящих по «зебре» пешеходов: ребенка и взрослого. Последний вовремя отреагировал на возникшую опасность,...
 
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