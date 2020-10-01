Google представила смартфон Pixel 5 и другое «железо» (видео)

Источник материала: Onliner

Google провела презентацию своих новых продуктов. Главным анонсом мероприятия стал Pixel 5 — очередное поколение смартфона с «чистым» Android. Устройство впервые получило поддержку 5G благодаря чипу Snapdragon 765G.

Диагональ OLED-экрана составляет шесть дюймов, разрешение — Full HD+ (2340×1080). Частота обновления равняется 90 Гц. Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, емкость аккумулятора — 4080 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт. Режим экономии энергии обещает дать до 48 часов работы на одном заряде.



Google Pixel 5

Основная камера представлена двумя сенсорами: 12,2 Мп (угол обзора 77 градусов) и 16 Мп (ультраширокий, 107 градусов). Разрешение селфи-камеры — 8 Мп, появилась портретная съемка в ночном режиме. Кроме этого, при съемке портретов появился новый смарт-режим, в котором алгоритмы ИИ позволяют изменить освещение на фотографии. Также появились три режима стабилизации видеосъемки и опции для панорам. Цена Pixel 5 составит $699.

Заодно Google анонсировала Pixel 4a 5G. У модели 6,2-дюймовый OLED-экран (60 Гц). Чип такой же, как и у Pixel 5: Snapdragon 765G. Правда, оперативной памяти 6 ГБ вместо 8 ГБ. Камеры аналогичны флагманам, а емкость батареи меньше — 3885 мАч. Цена — $500.



Google Pixel 4a 5G

Среди других анонсов — умная колонка Nest Audio за $99. Устройство позиционируется как преемник Google Home: новинка дает на 50% больше баса и на 75% больше громкости.



Nest Audio

Также обновили ТВ-приставку Chromecast за $49. Вместе с ней компания провела ребрендинг своей оболочки для смарт-ТВ: теперь она называется Google TV, а не Android TV. В комплекте с приставкой идет пульт с микрофоном для работы с Google Assistant.