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Google представила смартфон Pixel 5 и другое «железо» (видео)

01.10.2020 10:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Google провела презентацию своих новых продуктов. Главным анонсом мероприятия стал Pixel 5 — очередное поколение смартфона с «чистым» Android. Устройство впервые получило поддержку 5G благодаря чипу Snapdragon 765G.

Диагональ OLED-экрана составляет шесть дюймов, разрешение — Full HD+ (2340×1080). Частота обновления равняется 90 Гц. Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, емкость аккумулятора — 4080 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт. Режим экономии энергии обещает дать до 48 часов работы на одном заряде.

Google представила смартфон Pixel 5 и другое «железо» (видео)
Google Pixel 5

Основная камера представлена двумя сенсорами: 12,2 Мп (угол обзора 77 градусов) и 16 Мп (ультраширокий, 107 градусов). Разрешение селфи-камеры — 8 Мп, появилась портретная съемка в ночном режиме. Кроме этого, при съемке портретов появился новый смарт-режим, в котором алгоритмы ИИ позволяют изменить освещение на фотографии. Также появились три режима стабилизации видеосъемки и опции для панорам. Цена Pixel 5 составит $699.

Заодно Google анонсировала Pixel 4a 5G. У модели 6,2-дюймовый OLED-экран (60 Гц). Чип такой же, как и у Pixel 5: Snapdragon 765G. Правда, оперативной памяти 6 ГБ вместо 8 ГБ. Камеры аналогичны флагманам, а емкость батареи меньше — 3885 мАч. Цена — $500.

Google представила смартфон Pixel 5 и другое «железо» (видео)
Google Pixel 4a 5G

Среди других анонсов — умная колонка Nest Audio за $99. Устройство позиционируется как преемник Google Home: новинка дает на 50% больше баса и на 75% больше громкости.

Google представила смартфон Pixel 5 и другое «железо» (видео)
Nest Audio

Также обновили ТВ-приставку Chromecast за $49. Вместе с ней компания провела ребрендинг своей оболочки для смарт-ТВ: теперь она называется Google TV, а не Android TV. В комплекте с приставкой идет пульт с микрофоном для работы с Google Assistant.

Смартфон Google Pixel 4 128GB (оранжевый)
3 отзыва
Android, экран 5.7" OLED (1080x2280), Qualcomm Snapdragon 855, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12.2 Мп, аккумулятор 2800 мАч, 1 SIM
2345 р.
3 предложения
Смартфон Google Pixel 4 XL 64GB (черный)
2 отзыва
Android, экран 6.3" OLED (1440x3040), Qualcomm Snapdragon 855, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12.2 Мп, аккумулятор 3700 мАч, 1 SIM
2159 р.
5 предложений
Смартфон Google Pixel 3 64GB (черный)
8 отзывов
Android, экран 5.5" OLED (1080x2160), Qualcomm Snapdragon 845, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12.2 Мп, аккумулятор 2915 мАч, 1 SIM
1300 р.
18 предложений
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Google провела презентацию своих новых продуктов. Главным анонсом мероприятия стал Pixel 5 — очередное поколение смартфона с «чистым» Android. Устройство впервые получило...
 
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