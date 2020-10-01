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Левченко рассказала про невероятные ощущения после пения в тюрьме "Купалінкі"
Источник материала: Партизан
Известную белорусскую баскетболистку приговорили к 15 суткам ареста за участие в акциях протеста против фальсификацтт выборов и произвола силовиков
Напомним, известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко утром 30 сентября задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и доставили в Ленинское РУВД столицы. Друзья спортсменки говорят, она успела позвонить своему адвокату.
Суд Ленинского района Минска в лице судьи Марины Запасник приговорил баскетболистку Елену Левченко к 15 суткам административного ареста за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" (ч. 1 ст. 23.34 КОАП). После этого в зале суда были слышны крики "Позор!".
Елена рассказала, что слышала, как в тюрьме девушки пели «Купалінку».
- Такая атмосфера, не знаю, как это передать. Даже здесь, казалось бы, в тюрьме, у людей такой дух. Это невероятно: проживать, чувствовать это, - рассказала известная баскетболистка в суде.
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Известную белорусскую баскетболистку приговорили к 15 суткам ареста за участие в акциях протеста против фальсификацтт выборов и произвола силовиков
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