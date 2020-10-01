







Напомним, известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко утром 30 сентября задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и доставили в Ленинское РУВД столицы. Друзья спортсменки говорят, она успела позвонить своему адвокату.





Марины Запасник приговорил баскетболистку Елену Левченко к 15 суткам административного ареста за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" (ч. 1 ст. 23.34 КОАП). После этого в зале суда были слышны крики "Позор!". Суд Ленинского района Минска в лице судьиприговорил баскетболистку Елену Левченко к 15 суткам административного ареста за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" (ч. 1 ст. 23.34 КОАП). После этого в зале суда были слышны крики "Позор!".





Елена рассказала, что слышала, как в тюрьме девушки пели «Купалінку».





- Такая атмосфера, не знаю, как это передать. Даже здесь, казалось бы, в тюрьме, у людей такой дух. Это невероятно: проживать, чувствовать это, - рассказала известная баскетболистка в суде.