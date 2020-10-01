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Навальный, Лукашенко и Китай. О чем пойдет речь на саммите ЕС в Брюсселе

01.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кроме отношений с КНР, Меркель намерена обсудить с партнерами по ЕС другие важные вопросы. Стоит ли ожидать введения санкций против режима Лукашенко и новых заявлений по Навальному?

Навальный, Лукашенко и Китай. О чем пойдет речь на саммите ЕС в Брюсселе
По замыслу правительства Германии, которая в текущем полугодии председательствует в Евросоюзе и, соответственно, определяет повестку дня встреч на высшем уровне, на саммите ЕС в Брюсселе, который был отложен на неделю из-за попавшего в карантин председателя Евросовета Шарля Мишеля и теперь пройдет 1−2 октября, речь должна идти главным образом об отношениях с Китаем. Сама Ангела Меркель считает именно эту страну главным вызовом для ЕС на ближайшие десятилетия, передает "Немецкая волна".

Китай остается на повестке дня

С 2013 года фактически на месте топчутся переговоры между Китаем и Евросоюзом о защите инвестиций и свободном доступе на рынки друг друга. В Берлине понимают, что без Китая — чемпиона по эмиссии СО2, не добиться реализации амбициозных целей ЕС в том, что касается защиты климата.

А еще есть проблема притеснения национальных меньшинств в Китае, тревожное положение в Гонконге, разногласия, вызванные, как выразилась Меркель, выступая 30 сентября в бундестаге, «фундаментально различными общественно-политическими системами» в Китае и странах Евросоюза.

Берлин: внешняя политика и права человека неразделимы

Китай и проблемы отношений с ним остаются на повестке дня саммита, но тему прав человека и свободы слова Меркель намерена поднять на встрече в Брюсселе и применительно к Беларуси.

«Мы не признаем избрание Лукашенко, мы требуем от него вступить в диалог с его народом, без вмешательства с Востока или Запада. И мы осуждаем происходящее там изо дня в день пренебрежение демократическими процедурами и применение насилия против оппозиции», — заявила Меркель с трибуны бундестага и объявила, что на следующей неделе будет встречаться в Берлине со Светланой Тихановской.

Такими же принципами Меркель намерена руководствоваться в отношениях с Россией. Канцлер в очередной раз потребовала от Москвы «прозрачно и полностью» расследовать покушение на Алексея Навального. «Это не двустороннее дело, — указала она. — Это преступление, которое было совершено на территории России, это нарушение конвенции о запрещении химического оружия, а потому является международным вопросом».

В ожидании результатов экспертизы ОЗХО

Берлин еще ждет результаты экспертизы, которую проводит Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), а затем начнет с европейскими партнерами, пообещала Меркель, консультации о «необходимых реакциях».

Первый раунд таких консультаций, по всей видимости, состоится 1 октября на саммите ЕС в Брюсселе. Но никаких конкретных решений, а тем более объявления санкций можно не ожидать. Высокопоставленный внешнеполитический советник канцлера заявил на брифинге 30 сентября, что участники саммита только примут специальное заявление, «осуждающее покушение на Алексея Навального с применением боевого химического вещества, и потребуют от России тщательно расследовать это преступление».

О каких бы то ни было дополнительных мерах — новых санкциях против России, составлении персональных штрафных списков, замораживании или остановке газопроводного проекта «Северный поток — 2», говорят в Берлине, можно будет думать только после того, как станут известны результаты лабораторного исследования проб, взятых у Навального экспертами ОЗХО.

Уступит ли Кипр в вопросе о санкциях против Минска?

Что касается санкций против Минска и конкретных лиц, несущих ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия против участников мирных протестов в Беларуси, то с их необходимостью согласны все без исключения страны — члены ЕС.

Но принятие решения на этот счет — а оно должно быть единогласным — блокирует Кипр, который никак не может поделить с Турцией неразведанные запасы газа в восточном Средиземноморье. Берлин, однако, надеется, что на предстоящем саммите Кипру могут быть созданы условия, позволяющие ему без потери лица уступить остальным членам ЕС и также проголосовать за санкции против Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Кроме отношений с КНР, Меркель намерена обсудить с партнерами по ЕС другие важные вопросы. Стоит ли ожидать введения санкций против режима Лукашенко и новых...
 
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