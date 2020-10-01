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Конгресс США рассмотрит поправки в «Акт о демократии в Беларуси»

01.10.2020 10:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Группа из 6 конгрессменов, представляющих обе партии, внесли в Палату представителей законопроект, призванный расширить ранее принятый «Акт о демократии в Беларуси».

Первое слушание законопроекта состоится уже сегодня.

В случае принятия поправок, обновленный закон получит новое название «Акт о Демократии, Правах Человека и Суверенитете Беларуси 2020».

Законопроект предлагает «не признавать Александра Лукашенко в качестве законно избранного лидера Беларуси, поддержать роль ОБСЕ как посредника в диалоге между правительством и представителями белорусского общества;

Согласно документу, США готовы признать Координационный совет в качестве законного института для участия в диалоге по мирному переходу власти.

В законопроекте содержатся требования отпустить всех политзаключенных, немедленно освободить из-под стражи Марию Колесникову и Виталия Шкляра.

Не позднее чем через 90 дней после принятия законопроекта Конгрессу должен быть представлен доклад об имуществе Александра Лукашенко и его семьи.

Агентству США по глобальным медиа и госсекретарю отводится 120 дней на подготовку стратегии, в которой будут предусмотрены расширение новостного радио-, теле- и интернет-вещания в Беларуси, особенно на беларусском языке; поддержка развития и использования технологий по обходу цензуры; борьба с попытками беларусских властей блокировать доступ в интернет.

Столько же времени, а именно 120 дней, получит Госдеп на подготовку доклада о российском влиянии в Беларуси.

В докладе должна быть дана оценка тому, как Россия использует текущий политический кризис в Беларуси, чтобы подтолкнуть к более глубокому политическому и экономическому контролю или интеграции с Беларусью. Кроме того, должно быть подготовлена расширенная информация об экономических и энергетических активах в Беларуси, которые контролирует правительство России., а также перечень основных предприятий Беларуси, которые могут быть захвачены российскими компаниями на фоне усугубляющегося финансового кризиса в стране.

Доклад будет содержать описание того, как и с какими целями правительство России стремится увеличить свое военное присутствие в Беларуси, как Россия оказывает влияние на средства массовой информации и информационное пространство в Беларуси и использует дезинформацию и другие злонамеренные методы для подрыва белорусской истории, культуры и языка.

Также в докладе будет отражено, как России использует ветеранские организации и неформальные сети, пытается подорвать беларусский язык, культурные и национальные символы, включая традиционный красно-белый флаг и «Погоню».

Помимо этого, в докладе будет затронута проблема идентификации российских граждан и государственных органов, которые существенно поддерживают или участвуют в подавлении мирных протестов.

В законопроекте также говорится о поддержке независимых СМИ, предоставляющих объективную информацию, особенно на беларусском языке.

 
 
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Группа из 6 конгрессменов, представляющих обе партии, внесли в Палату представителей законопроект, призванный расширить ранее принятый «Акт о демократии в...
 
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