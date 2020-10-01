В Минске пешеход буквально вытащил ребенка из-под колес BMW. Видео опасной ситуации на переходе

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки едва не сбил пешеходов в Минске. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Как сообщили в ГАИ, водитель BMW ехал по спуску с улицы Маяковского в направлении улицы Денисовской и создал аварийную ситуацию пешеходам. На записи видно, как ребенок и взрослый переходят дорогу по переходу. А когда на них едет автомобиль, мужчина буквально вытягивает из-под колес ребенка.

Инспекторы нашли водителя и составили на него протокол за создание аварийной обстановки. За это нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.