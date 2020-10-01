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В Минске пешеход буквально вытащил ребенка из-под колес BMW. Видео опасной ситуации на переходе
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки едва не сбил пешеходов в Минске. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.
Как
Инспекторы нашли водителя и составили на него протокол за создание аварийной обстановки. За это нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.
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Инспекторы нашли водителя и составили на него протокол за создание аварийной обстановки.
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