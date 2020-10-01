A1 рассказал, как будет компенсировать не работавший в сентябре мобильный интернет

Источник материала: Tut.by

А1 рассказал о компенсациях абонентам в связи с частичным отсутствием доступа в интернет через мобильную связь в сентябре.





В компании заявили:

— В связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске 6, 13, 20 и 27 сентября 2020 года (общее время некорректной работы сервиса составило 17 часов 12 минут), связанными с выполнением требований уполномоченных государственных органов и возникшими по не зависящим от компании причинам, руководством А1 принято решение о проведении компенсаций абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), которых коснулась проблема недоступности сервисов в указанный период, в соответствии со следующим алгоритмом:

Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами, абонентская плата которых включает интернет-трафик и составляет менее 10,00 рублей в месяц, будет предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 500 МБ интернет-трафика сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 10,00, но менее 15,00 рублей в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 1 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 50 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 15,00, но менее 30,00 рублей в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 3 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 100 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 30,00 рублей в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 5 ГБ интернет-трафика или бесплатных 250 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней. Абонентам тарифного плана «Бизнес-класс», «Раздавай Wi-Fi Pro», а также участникам акций «Специальное предложение для новых абонентов тарифного плана «Без Лимита» (подключившимся с 07.09 по 30.09.2020) и «Верни свой номер в сеть А1» (подключившимся с 21.09 по 30.09.2020), физическим лицам, будет предоставлена компенсация в размере 100% стоимости абонентской платы за один день. Абонентам мобильной связи — юридическим лицам, а также физическим лицам, обсуживающимся по индивидуальной корпоративной программе, будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ в размере 100% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости — в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

Абоненты — физические лица с 20 по 25 октября получат СМС-уведомление с предложением выбрать компенсационный пакет. Если тарифный план включает безлимитные звонки (например, тарифы линейки «Комфорт+»), то абоненту предоставят возможность подключить только пакет интернет-трафика. Если тариф включает безлимитный интернет-трафик (например, «Без Лимита»), то только пакет минут во все сети. Абоненты тарифных планов для модемов и планшетов смогут выбрать только пакет интернет-трафика.

Чтобы выбрать пакет компенсации, получателю СМС будет нужно отправить ответное СМС с порядковым номером пакета, указанного в сообщении. После этого компенсационный пакет начислят в соответствии с описанным выше алгоритмом. Чтобы воспользоваться пакетом, у абонента должен быть активен сервис мобильного интернета либо телефония. Корректировки абонентских плат абонентам — юридическим лицам проведут в автоматическом режиме — их учтут в счете за октябрь.