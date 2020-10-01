ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макрон обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси

01.10.2020 10:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Ситуацию в Беларуси обсудили в ходе телефонного разговора 30 сентября президенты Франции Эмманюэль Макрон и России Владимир Путин.

Макрон обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси
Фото: kremlin.ru

Как сообщает пресс-служба Кремля, переговоры прошли по инициативе французской стороны.

«С российской стороны подтверждена принципиальная позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 сентября Макрон в ходе официального визита в Литву встретился в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. По итогам встречи он заявил, что готов выступить посредником для помощи в урегулировании политического кризиса в Беларуси. «У нас была очень хорошая дискуссия, — цитирует Макрона агентство BNS. — Но теперь мы должны быть прагматичными и поддерживать народ Беларуси. Мы сделаем все, что в наших силах, поверьте мне».

По его словам, в урегулировании кризиса в Беларуси может участвовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «Как европейцы, мы сделаем все возможное, чтобы помочь, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ и добиться прогресса», — сказал Макрон.

Тихановская, комментируя встречу с Макроном, подтвердила, что он обещал помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси: «Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуацию в Беларуси обсудили в ходе телефонного разговора 30 сентября президенты Франции Эмманюэль Макрон и России Владимир Путин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Макрон позвонил Путину: обсудили Беларусь и Нагорный Карабах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика