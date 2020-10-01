Макрон обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси

Ситуацию в Беларуси обсудили в ходе телефонного разговора 30 сентября президенты Франции Эмманюэль Макрон и России Владимир Путин.



Фото: kremlin.ru

Как сообщает пресс-служба Кремля, переговоры прошли по инициативе французской стороны.

«С российской стороны подтверждена принципиальная позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 сентября Макрон в ходе официального визита в Литву встретился в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. По итогам встречи он заявил, что готов выступить посредником для помощи в урегулировании политического кризиса в Беларуси. «У нас была очень хорошая дискуссия, — цитирует Макрона агентство BNS. — Но теперь мы должны быть прагматичными и поддерживать народ Беларуси. Мы сделаем все, что в наших силах, поверьте мне».

По его словам, в урегулировании кризиса в Беларуси может участвовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «Как европейцы, мы сделаем все возможное, чтобы помочь, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ и добиться прогресса», — сказал Макрон.

Тихановская, комментируя встречу с Макроном, подтвердила, что он обещал помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси: «Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены».