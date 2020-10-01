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Больше 300 уголовных дел: Пять самых популярных статей в Беларуси, по которым отправляют в тюрьмы противников Лукашенко

01.10.2020 10:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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За время избирательной кампании и после нее (в течение пяти месяцев) в Беларуси завели больше 300 уголовных дел на людей, которые выступили против «власти». Среди них – участники президентской гонки, например, Виктор Бабарико, активисты, например, Игорь Лосик, представители президиума КС, например, Мария Колесникова, участники мирных акций протеста, например, жители Молодечно, которые отбивались от вооруженного милиционера еще до выборов, и многие другие. 

Правозащитный центр «Весна» назвал самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела против этих людей. Получился уголовный топ-5. 

  • 293 УК РБ (Массовые беспорядки). Правозащитникам известны фамилии как минимум 98 фигурантов дел по этой статье.
  • 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). По обвинению по этой статье массово заводились дела в мае и июле, когда в Гродно был задержан Тихановский. 
  • 363 УК РБ (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок).
  • 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).
  • 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов). По этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники кампаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

Правозащитный цент собрал имена больше 240 людей, которые прямо сейчас находятся в тюрьмах по обвинению в этих статьях. 72 человека из этого списка уже признаны политическими заключенными. Список будет обновляться и дополняться – вы можете посмотреть его прямо сейчас

Читайте по теме: «В Беларуси нет такого концлагеря, чтобы все поместились». Почему я вступил в КС, хотя знаю, что это небезопасно

 
Теги: Гродно
 
 
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За время избирательной кампании и после нее (в течение пяти месяцев) в Беларуси завели больше 300 уголовных дел на людей, которые выступили против «власти». Среди них...
 
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