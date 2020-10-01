Жена певца Джона Ледженда потеряла третьего ребенка

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский музыкант Джон Ледженд и его жена Крисси Тейген потеряли ребенка: страшное известие шокировало всех поклонников звездной пары.

Недавно стало известно, что беременная супруга музыканта оказалась в больничной палате: у модели открылось сильнейшее кровотечение, из-за которого врачи настояли на срочной госпитализации. Все это время Ледженд не отходил от жены и молился за спасение жены и сына.

На странице Тейген в Instagram появилась серия черно-белых кадров из больницы: модель с болью сообщила о том, что они с Джоном Леджендом потеряли третьего ребенка. Мальчик так и не появился на свет.

"Мы так и не смогли остановить кровотечение и спасти его, даже несмотря на переливание крови. Этого человечка, живущего во мне, мы назвали Джеком. И он всегда будет им. Мы не смогли дать тебе дом для жизни, но мы будем любить тебя всегда", - написала модель.

Также Тейген поблагодарила всех поклонников за поддержку и пообещала еще крепче любить свою семью. Напомним, что звездная пара уже воспитывает двух детей: старшую дочку Луну и младшего сына Майлза.

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