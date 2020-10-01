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Жена певца Джона Ледженда потеряла третьего ребенка
01.10.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американский
© AFP 2020 / JEAN-BAPTISTE LACROIX
Недавно стало известно, что беременная супруга музыканта оказалась в больничной палате: у модели открылось сильнейшее кровотечение, из-за которого врачи настояли на срочной госпитализации. Все это время Ледженд не отходил от жены и молился за спасение жены и сына.
На странице Тейген в Instagram появилась серия черно-белых кадров из больницы: модель с болью сообщила о том, что они с Джоном Леджендом потеряли третьего ребенка. Мальчик так и не появился на свет.
"Мы так и не смогли остановить кровотечение и спасти его, даже несмотря на переливание крови. Этого человечка, живущего во мне, мы назвали Джеком. И он всегда будет им. Мы не смогли дать тебе дом для жизни, но мы будем любить тебя всегда", - написала модель.
Также Тейген поблагодарила всех поклонников за поддержку и пообещала еще крепче любить свою семью. Напомним, что звездная пара уже воспитывает двух детей: старшую дочку Луну и младшего сына Майлза.
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В своем Instagram 34-летняя Крисси Тейген откровенно написала об ужасной потере, которую пережила ее семья.
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