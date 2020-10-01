ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Навальный заявил, что за его отравлением стоял Путин

01.10.2020 11:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: spiegel.de

Оппозиционер дал первое большое интервью после выхода из комы.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией пообщался с немецким журналом Der Spiegel. Издание опубликовало выдержки из разговора.

«Я считаю, что Путин стоял за [этим] преступлением, и других версий произошедшего у меня нет», —заявил Навальный. Он также впервые сам подтвердил, что намерен после выздоровления вернуться в Россию. «Моя работа теперь оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — отметил оппозиционер.

Журналисты издания отметили, что Навальный находится пока не в лучшей форме. У него сильно трясутся руки – так, что ему даже сложно налить воду из бутылки.

Навальный находится в Германии с 22 августа, куда его эвакуировали из омской больницы в состоянии комы. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен ядовитым веществом из группы «Новичок». После выписки 22 сентября оппозиционер остается в Германии на реабилитации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиционер дал первое большое интервью после выхода из комы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Больше 300 уголовных дел: Пять самых популярных статей в Беларуси, по которым отправляют в тюрьмы противников Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика