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Навальный заявил, что за его отравлением стоял Путин
01.10.2020 11:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: spiegel.de
Оппозиционер дал первое большое интервью после выхода из комы.
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«Я считаю, что Путин стоял за [этим] преступлением, и других версий произошедшего у меня нет», —заявил Навальный. Он также впервые сам подтвердил, что намерен после выздоровления вернуться в Россию. «Моя работа теперь оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — отметил оппозиционер.
Журналисты издания отметили, что Навальный находится пока не в лучшей форме. У него сильно трясутся руки – так, что ему даже сложно налить воду из бутылки.
Навальный находится в Германии с 22 августа, куда его эвакуировали из омской больницы в состоянии комы. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен ядовитым веществом из группы «Новичок». После выписки 22 сентября оппозиционер остается в Германии на реабилитации.
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Оппозиционер дал первое большое интервью после выхода из комы.
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