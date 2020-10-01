Навальный заявил, что за его отравлением стоял Путин

Источник материала: Ежедневник

фото: spiegel.de

Оппозиционер дал первое большое интервью после выхода из комы.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией пообщался с немецким журналом Der Spiegel . Издание опубликовало выдержки из разговора.

«Я считаю, что Путин стоял за [этим] преступлением, и других версий произошедшего у меня нет», —заявил Навальный. Он также впервые сам подтвердил, что намерен после выздоровления вернуться в Россию. «Моя работа теперь оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — отметил оппозиционер.

Журналисты издания отметили, что Навальный находится пока не в лучшей форме. У него сильно трясутся руки – так, что ему даже сложно налить воду из бутылки.

Навальный находится в Германии с 22 августа, куда его эвакуировали из омской больницы в состоянии комы. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен ядовитым веществом из группы «Новичок». После выписки 22 сентября оппозиционер остается в Германии на реабилитации.