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Западные эксперты оценили боеспособность российской армии
01.10.2020 11:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbk.ru
Мощь российской армии на сегодня – максимальная со времен холодной войны.
К такому выводу пришли эксперты из лондонского института стратегических исследований в докладе «Оценка российской модернизации вооруженных сил», сообщает
Россия начала модернизацию войск после грузино-осетинского конфликта 2008 года и с тех пор максимально повысила свою боеготовность. Российские вооруженные силы сейчас наиболее боеспособны со времен окончания холодной войны.
«Сегодня российские вооруженные силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с помощью него», — говорится в докладе.
Отмечаются особые успехи Москвы в модернизации ядерного вооружения, создание Воздушно-космических войск, а также переоснащение сухопутных войск и флота.
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Мощь российской армии на сегодня – максимальная со времен холодной войны.
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