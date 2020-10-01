Западные эксперты оценили боеспособность российской армии

Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

Мощь российской армии на сегодня – максимальная со времен холодной войны.

К такому выводу пришли эксперты из лондонского института стратегических исследований в докладе «Оценка российской модернизации вооруженных сил», сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Россия начала модернизацию войск после грузино-осетинского конфликта 2008 года и с тех пор максимально повысила свою боеготовность. Российские вооруженные силы сейчас наиболее боеспособны со времен окончания холодной войны.

«Сегодня российские вооруженные силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с помощью него», — говорится в докладе.

Отмечаются особые успехи Москвы в модернизации ядерного вооружения, создание Воздушно-космических войск, а также переоснащение сухопутных войск и флота.



Летом и осенью американские политики и военные издания неоднократно высказывались по поводу нового российского гиперзвукового оружия, которое представляет опасность для США и их союзников. Президент России Владимир Путин заявлял, что к разработке гиперзвуковых вооружений страну фактически подтолкнули США, которые в 2002 году вышли из Договора о противоракетной обороне.



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В апреле и июле США и Великобритания обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия — по данным космических экспертов этих стран, ракета способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите (160–2000 км).



После этого в Лондоне заявили о пересмотре оборонной политики из-за новых угроз со стороны Москвы и Пекина в космосе. По словам министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, наличие у России противоспутникового оружия ставит под угрозу мирное использование космоса.



