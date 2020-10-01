Как повысить шансы получить кредит: все о кредитной истории

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Кредитная история – это запись отношений клиента с банками и другими профессиональными займодавцами. Кредитные истории бывают хорошими и плохими. Качество кредитной истории определяется величиной кредитного рейтинга. Рейтинг выражается трехзначным числом или буквенной аббревиатурой.



Лицо с низким рейтингом, т.е. плохой кредитной историей, скорее всего не получит кредит. А если получит, то максимально дорого и на жестких условиях. У клиента с хорошей кредитной историей максимальные шансы на одобрение кредитной заявки.

Со средним рейтингом обычно легко получить дорогую ссуду, но меньше шансов на выгодный для клиента продукт.

Как рассчитывают кредитные рейтинги

Кредитный рейтинг не результат человеческого решения, а скоринговый продукт. И скоринг – это обезличенный алгоритм, который учитывает определенные параметры и не обращает внимания на другие.

Большинство скоринговых моделей принимают во внимание характер прошлых платежей по ссудам и кредитным картам, объем регулярно используемого возобновляемого кредита, срок в течение которого клиент пользовался кредитом, типы, количество и величину ссудных продуктов, которые есть у клиента, а также количество и частоту заявок на новые кредиты.

При таком расчете максимально надежным будет лицо уже пользовавшееся кредитными продуктами и добросовестно гасившее финансовые обязательства.



Лучше всего если эти обязательства не особенно велики, а клиент не часто обращается за новыми ссудами.

Принимается во внимание соотношение между максимальной суммой, которую клиент может получить по открытым кредитным линиям и средней суммой, которой он пользуется. Больше всего доверяют клиентам, использующим порядка 30% от максимального лимита.

Что важно для кредитного рейтинга в Беларуси?

Применяемая в Беларуси модель скоринга действует по описанным выше принципам. Потому не будем повторять общие моменты, но ответим на некоторые практические вопросы.

В чем выражается кредитный рейтинг?

В нашей стране применяется три способа оценки кредитополучателей:

скорбалл – цифровая система от 0 до 400 баллов;

класс рейтинга – выражается в буквах и цифрах от A до F, к буквам добавляются цифровые обозначения: 1,2,3; чем меньше – тем лучше;

PPD – показатель риска просрочки более чем на 90 дней в ближайшем году; указывается в процентах.



Фото: Myfin.by

Что больше влияет на кредитную историю в Беларуси?

При расчете кредитный рейтинг определяется по нескольким группам показателей:

на 25% прошлыми просроченными платежами;

еще 25% приходится на текущие непогашенные обязательства;

на 24% – данными о прошлых ссудах;

на 15% – количеством заявок на кредиты в последнее время;

оставшиеся 11% приходятся на демографические данные.

Как займодавцы относятся к отсутствию кредитной истории?

Кредитная история начинается после первого обращения в банк за кредитом . У тех, кто этого не делал, истории нет. Для банков этот момент не будет негативным, но и положительного мало. Нет истории – нет повода для доверия.

Откуда и за какой период берутся сведения для кредитного скоринга?

Расчет ведется по данным о кредитных отношениях с банками по собственным кредитам и поручительствам. Также фиксируется количество и время обращений к кредитной истории. Учитывается сдача вещей в ломбард.

Что не попадает в кредитную историю?

Сведения по платежам (и неплатежам) за ЖКХ, алиментам , штрафам в кредитную историю не попадают. Величина зарплаты тоже не фиксируется. Информация о сделках с микрофинансовыми организациями и лизинговыми компаниями в кредитную историю попадает, но в расчет не берется.



Фото: Myfin.by

Что кроме нарушений отрицательно влияет на кредитную историю?

Рейтинг кредитной истории бывает низким не только из-за нарушений.

Всегда имеет невысокий рейтинг новая кредитная история, но ее качество со временем повышается.

Понижает рейтинг большое количество обращений за кредитом. Это стоит принять во внимание тем, кто срочно ищет деньги сразу во многих местах, каждая новая заявка снижает шансы на ее одобрение.

на ее одобрение. Большое количество кредитных продуктов также снижает рейтинг.

Кредитный рейтинг будет ниже сразу после получения ссуды или оформления овердрафта; но будет расти по мере добросовестного погашения.

Факт рефинансирования кредита немного ухудшает кредитную историю. Хотя рефинансирование само по себе – это не отказ от исполнения обязательств, но показатель проблем в этой сфере.

само по себе – это не отказ от исполнения обязательств, но показатель проблем в этой сфере. История тех, кто брал только одну ссуду, при прочих равных условиях будет хуже, чем у тех, кто добросовестно пользовался разными кредитными продуктами.

Иногда советуют взять краткосрочный кредит, потом погасить его и снова просить уже большую сумму. На самом деле активное кредитование только уменьшит шансы в ближайшей перспективе. Но с течением времени рейтинг действительно растет.

Как демографические данные влияют на кредитную историю в Беларуси?

Говорить, что демографические данный ухудшают кредитную историю не совсем корректно. Но уровень доверия к разным категориям заемщиков разный.

Жителям крупных городов доверия больше, провинциалам и селянам – меньше.

Молодежи тоже не слишком доверяют, идеальный возраст – от 30 лет и до пенсии.

А вот пол, в данный момент, как преимущество или недостаток не учитывается.

Как улучшить кредитную историю?

В Беларуси нет механизма улучшения кредитных историй. Есть только конкретные факторы делающие кредитную историю лучше или хуже. Не каждый из них поддается активному изменению, но кое-что сделать можно.



С годами естественным путем уходит проблема недоверия к слишком молодым заемщикам.

Вряд ли кто-то станет переезжать из деревни в город ради кредитной истории. Но факт переезда со временем положительно скажется на рейтинге.

Прошлые проблемы исправляются с течением времени. Через 5 лет кредитный рейтинг становится устаревшим, у клиента появляется шанс на формирование новой кредитной истории.

Самая лучшая стратегия:

не допускать просрочек;

умеренно пользоваться кредитными продуктами;

не подавать много заявок в банки.

Перед крупным кредитом лучше по максимуму закрыть другие обязательства и подождать примерно год.



Что в итоге?

Важно помнить, что банки при оценке кредитоспособности клиента обращаются не только к кредитной истории. Для банков важны текущие доходы, постоянная работа, уплата коммунальных и неопределенное множество других факторов. Желательно чтобы совокупные платежи по всем кредитам не превышали 40% дохода.