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Ребенок спокойно сидит на камешке, но это не означает, что в следующую секунду он не рванет под машину (видео)

01.10.2020 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

К разговору о детской безопасности нас вернул читатель с ником Seregacom, который показал, что случилось недавно во дворе дома №2 по улице Игнатовского в Минске. Видите, ребенок спокойно сидит на камешке в стороне от дороги? Как думаете, что произойдет в следующее мгновение?

Пока автомобиль стоял (водитель давал возможность выехать другой машине), мальчик вел себя спокойно: присел на камешек передохнуть. Затем ребенок встал, авто тоже двинулось. Казалось, и водитель, и пешеход видели друг друга и оценивают риски. Так и было, но нужно делать скидку на возраст пешехода.

— Я видел ребенка, когда он сидел. Затем уже обратил внимание, что проезд освобождается и нужно начинать движение. Поэтому появление мальчика из-за машины было неожиданным. Видимо, дети во что-то играли: уже после просмотра видео я обратил внимание, что мальчик встал с камня и куда-то смотрел, может быть, на друзей, — рассказал корреспонденту Onliner водитель.

Все хорошо, оба успели остановиться. Плохо то, что опасные ситуации, подобные этой, случаются во дворах регулярно.

Согласно Правилам дорожного движения (п. 135) в жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории движение пешеходов разрешается по тротуару, обочине и по проезжей части дороги. Пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны необоснованно препятствовать их движению. К тому же в жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории водителям механических транспортных средств запрещается движение со скоростью более 20 км/ч (п. 137.1). Но даже такая скорость может быть слишком высокой.

— Сколько детей ни воспитывай, они ведь не перестанут играть. Поэтому в такой ситуации выход только один — водители должны быть предельно внимательны, — приходит к выводу Seregacom. — Травмобезопасная скорость — 7 км/ч. Но некоторые водители едут как по дорогам общего пользования (выше допустимых 20 км/ч). Ну и родителям стоит просто напоминать детям, что во дворе могут ездить автомобили с разной скоростью и некоторые водители могут не успеть остановиться при их внезапном появлении.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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К разговору о детской безопасности нас вернул читатель с ником Seregacom, который показал, что случилось недавно во дворе дома №2 по улице Игнатовского в Минске....
 
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