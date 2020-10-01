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IKEA или ЧСР? Тест: сможете ли вы отличить современную мебель от советской

01.10.2020 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вспомните, как ваша бабушка смахивала пыль с чехословацкого гарнитура и рассказывала о километровой очереди, в конце которой ее ждало это чудо социалистической мебельной промышленности. Тогда вы наверняка посмеивались над ее трепетом. Громоздкое барахло из прошлого казалось вам балластом, который нужно выбросить за борт, чтобы по зеленым волнам войти в будущее. Но будущее наступило, и оказалось, что чехословацкий гарнитур вашей бабушки едва отличим от новой модной мебели из IKEA, куда паломничает каждый уважающий себя белорус, чтобы «прибарахлить» свою квартиру новыми аксессуарами.

 
 
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Вспомните, как ваша бабушка смахивала пыль с чехословацкого гарнитура и рассказывала о километровой очереди, в конце которой ее ждало это чудо социалистической...
 
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