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Самый динамичный седан Acura. Модель TLX получит 355-сильную версию Type S

01.10.2020 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Acura частично рассекретила новое поколение TLX еще в мае текущего года. Но машина поступила в продажу в США только сейчас, и японцы рассказали, наконец, подробности о предстоящей версии Type S, которая обещает сделать из TLX самый быстрый седан в истории Acura. 

Самый динамичный седан Acura. Модель TLX получит 355-сильную версию Type S

Четырехдверка станет первым автомобилем, соответствующим новой философии Acura Precision Crafted Performance («Высокоточная производительность»). Пресс-служба называет новинку спортивным седаном и акцентирует внимание на том, что платформу для этой машины разрабатывали с нуля, а не взяли от Honda Accord.

Самый динамичный седан Acura. Модель TLX получит 355-сильную версию Type S

TLX Type S поступит в продажу весной 2021 года. Такая модификация будет оснащаться 3-литровым V6 мощностью 355 л. с. Крутящий момент двигателя — 480 Н·м. По умолчанию «заряженный» седан будет комплектоваться 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом Super Handling All-Wheel Drive (SH-AWD).

Самый динамичный седан Acura. Модель TLX получит 355-сильную версию Type S

SH-AWD можно будет заказать и для базовой 2-литровой версии, которая по умолчанию идет с передним приводом. Самый маломощный вариант TLX имеет отдачу 272 л. с. и 380 Н·м. Мотор 2,0 тоже сопряжен с 10-АКП. Этот турбодвигатель дебютировал ранее на кроссовере RDX. Американским клиентам предложат следующие версии модели: TLX, TLX с пакетом Technology Package, TLX A-Spec и TLX с пакетом Advance Package. Машина стала на 74 мм длиннее предшественника, на 56 мм шире и на 15 мм ниже.

Самый динамичный седан Acura. Модель TLX получит 355-сильную версию Type S

Продажи 2-литровой версии Acura TLX стартовали на этой неделе. Цены в США — от 38,5 тыс. долларов. Прайс на Type S опубликуют после Нового года.

Самый динамичный седан Acura. Модель TLX получит 355-сильную версию Type S
Самый динамичный седан Acura. Модель TLX получит 355-сильную версию Type S
Acura TSX I, 2004 г.в., 275 600 км
черный, седан, бензин 2.4 л, механическая, передний привод
15 739 р.
5999$ / 5122€
Acura TSX II, 2010 г.в., 155 302 км
седан, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
27 548 р.
10 500$ / 8965€
Acura TL III III, 2005 г.в., 300 000 км
черный, седан, бензин 3.2 л, автоматическая, передний привод
19 150 р.
7299$ / 6232€
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Acura частично рассекретила новое поколение TLX еще в мае текущего года. Но машина поступила в продажу в США только сейчас, и японцы рассказали, наконец, подробности о...
 
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