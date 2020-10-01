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Самый динамичный седан Acura. Модель TLX получит 355-сильную версию Type S
Источник материала: Onliner
Acura частично рассекретила новое поколение TLX еще в мае текущего года. Но машина поступила в продажу в США только сейчас, и японцы рассказали, наконец, подробности о предстоящей версии Type S, которая обещает сделать из TLX самый быстрый седан в истории Acura.
Четырехдверка станет первым автомобилем, соответствующим новой философии Acura Precision Crafted Performance («Высокоточная производительность»). Пресс-служба называет новинку спортивным седаном и акцентирует внимание на том, что платформу для этой машины разрабатывали с нуля, а не взяли от Honda Accord.
TLX Type S поступит в продажу весной 2021 года. Такая модификация будет оснащаться 3-литровым V6 мощностью 355 л. с. Крутящий момент двигателя — 480 Н·м. По умолчанию «заряженный» седан будет комплектоваться 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом Super Handling All-Wheel Drive (SH-AWD).
SH-AWD можно будет заказать и для базовой 2-литровой версии, которая по умолчанию идет с передним приводом. Самый маломощный вариант TLX имеет отдачу 272 л. с. и 380 Н·м. Мотор 2,0 тоже сопряжен с 10-АКП. Этот турбодвигатель дебютировал ранее на кроссовере RDX. Американским клиентам предложат следующие версии модели: TLX, TLX с пакетом Technology Package, TLX A-Spec и TLX с пакетом Advance Package. Машина стала на 74 мм длиннее предшественника, на 56 мм шире и на 15 мм ниже.
Продажи 2-литровой версии Acura TLX стартовали на этой неделе. Цены в США — от 38,5 тыс. долларов. Прайс на Type S опубликуют после Нового года.
черный, седан, бензин 2.4 л, механическая, передний привод
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черный, седан, бензин 3.2 л, автоматическая, передний привод
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Acura частично рассекретила новое поколение TLX еще в мае текущего года. Но машина поступила в продажу в США только сейчас, и японцы рассказали, наконец, подробности о...
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