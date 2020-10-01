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Покупателям смартфонов в ЕС гарантируют удаление предустановленных приложений

01.10.2020 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Власти Евросоюза собираются ввести требование для производителей смартфонов, согласно которому пользователи могут удалить все предустановленные приложения. Об этом сообщает ресурс SamMobile со ссылкой на Financial Times.

Помимо этого, есть и другие нововведения, которые планируется включить в разрабатываемый закон. Одно из них — собираемые о пользователе данные разрешено использовать исключительно для рекламных сервисов.

Также корпорациям запретят отдавать приоритет сервисам и приложениям собственной разработки.

Новый закон планируется принять до конца этого года.

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Власти Евросоюза собираются ввести требование для производителей смартфонов, согласно которому пользователи могут удалить все предустановленные приложения. Об...
 
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