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Покупателям смартфонов в ЕС гарантируют удаление предустановленных приложений
Источник материала: Onliner
Власти Евросоюза собираются ввести требование для производителей смартфонов, согласно которому пользователи могут удалить все предустановленные приложения. Об этом
Помимо этого, есть и другие нововведения, которые планируется включить в разрабатываемый закон. Одно из них — собираемые о пользователе данные разрешено использовать исключительно для рекламных сервисов.
Также корпорациям запретят отдавать приоритет сервисам и приложениям собственной разработки.
Новый закон планируется принять до конца этого года.
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Власти Евросоюза собираются ввести требование для производителей смартфонов, согласно которому пользователи могут удалить все предустановленные приложения. Об...
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