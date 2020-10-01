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Доллар и евро летят вниз

01.10.2020 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера российский рубль дорожал к доллару и евро, при этом тащил за собой нас. До этого тащил в обратном направлении. Куда потащимся сегодня — сейчас увидим на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Здесь что-то громко падает.

С утра доллар потерял огромные 2,27 копейки. Курс пока — 2,6009 рубля.

У евро минус больше вчерашнего — 1,8 копейки. Покупается и продается по 3,0547.

Российский рубль прибавил на 2,95 копейки, его сотня стоит 3,3638 белорусского.

В среду доллар потратил 1,67 копейки и стал стоить 2,6236 рубля. Евро подешевел на 1,13 копейки, до 3,0727. Российский рубль прибавил 1,94 копейки, поднявшись до 3,3343 белорусского за сотню.

 
 
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Вчера российский рубль дорожал к доллару и евро, при этом тащил за собой нас. До этого тащил в обратном направлении. Куда потащимся сегодня — сейчас увидим на...
 
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