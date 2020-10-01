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Доллар и евро летят вниз
Источник материала: Onliner
Вчера российский рубль дорожал к доллару и евро, при этом тащил за собой нас. До этого тащил в обратном направлении. Куда потащимся сегодня — сейчас увидим на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Здесь что-то громко падает.
С утра доллар потерял огромные 2,27 копейки. Курс пока — 2,6009 рубля.
У евро минус больше вчерашнего — 1,8 копейки. Покупается и продается по 3,0547.
Российский рубль прибавил на 2,95 копейки, его сотня стоит 3,3638 белорусского.
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Вчера российский рубль дорожал к доллару и евро, при этом тащил за собой нас. До этого тащил в обратном направлении. Куда потащимся сегодня — сейчас увидим на...
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