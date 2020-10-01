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Будьте осторожны! В Буда-Кошелевском районе женщина умерла от отравления грибами

01.10.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Гомельщине пять человек отравились грибами, одна женщина умерла.



По данным Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, один из случаев, произошедший в Буда-Кошелевском районе, закончился смертью женщины. Она употребляла в пищу дождевики и говорушки. 


Семейный случай зарегистрирован в Гомеле – при употреблении сыроежек и боровиков пострадали три человека.
 
Теги: Гомель
 
 
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На Гомельщине пять человек отравились грибами, одна женщина умерла.
 
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