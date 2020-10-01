А так бывает? В Гомельской области официальная безработица сократилась, но и занятых стало меньше

«Спасибо, было приятно с вами поработать...»

Согласно данным Белстата, в экономике Гомельской области в августе 2020 года было занято 583,4 тысячи человек. Это на 1,1 тысячу больше, чем в июле, но 2, 1 тысячу работающих меньше, чем в марте этого же года. По сравнению с мартом 2019 года, работающих сегодня стало меньше на 3,6 тысячи.





В течение 2020 года число занятых в Гомельской области колебалось. В начале года количество работников составило 585,5 тысяч. С апреля начался спад занятости, а уже к маю количество работающих в области сократилось на 5,6 тысяч человек. Только с июля начался определенный рост занятости, но показатели 2019 года пока так и не достигнуты. Уменьшение количества занятых в течение 2020 года в сравнении с соответствующими периодами прошлого года составляло от 0,3 до 0,7%.





Почему же увольняют людей? Согласно приведенной отчетности, большинство из них потеряли работу за прогулы и прочие проступки. По официальной статистике, уволенных за нарушения трудовой дисциплины в три с лишним раза больше, чем потерявших работу в результате ликвидации предприятий или сокращения штатов.





По отраслям потери рабочих мест выглядят так. В процентном отношении больше всего уволено в области финансовой и страховой деятельности. Здесь количество потерявших рабочее место в 4 раза превышает число получивших его. На 2-м месте — информация и связь, тут лишилось работы почти в 2 раза больше людей, чем было трудоустроено. Ну и на 3-м — здравоохранение и социальные услуги, с соотношением принятых на работу и уволенных в 71,4%.





В количественном отношении потери рабочих мест выглядят так. На 1-м месте — медицина и социальные услуги, где было уволено с начала года на 226 человек больше, чем принято. На 2-м — сфера образования, тут работающих стало меньше на 181 человек. И на 3-м — финансовая и страховая деятельность, где на сегодняшний день число занятых сократилось на 130-ть.





Сезонные колебания

А где больше всего берут на работу? Относительным лидером тут является профессиональная научная и техническая деятельность, где соотношение принятых и уволенных составляет 167,7%. 2-ю строчку с практически одинаковыми показателями занимает сразу пять отраслей: услуги по временному проживанию и питанию, прочие услуги, сельское, лесное и рыболовецкое хозяйство имеют коэффициент «нанятые-уволенные» в 160,7%. На 3-м месте — строители со 146,7%.





В количественном измерении на 1-м месте — сельское, лесное и рыболовецкое хозяйство, куда пошли трудиться сразу 905 человек. 2-е место уверено занимают строители, которых за последние 8 месяцев стало больше на 292 специалиста. И на 3-м месте — обрабатывающая промышленность с приростом в 258 рабочих мест.





Что повлияло на уровень трудовой занятости в этом году? Эксперты говорят о коронакризисе, сложной политической ситуации после выборов и общих проблемах белорусской экономики. Приведенная статистика, кажется, подтверждает существенное негативное воздействие пандемии на хозяйственную динамику нашего региона.





Правда, тут есть серьезные вопросы. Прочему в разгар борьбы с COVID-19 больше всего увольняют медиков? Не менее странным может выглядеть и сокращение в сфере образования во время выборной кампании. Но это — только на первый взгляд. Ведь безответные бюджетники всегда являются первыми жертвами экономии и «оптимизации». Также можно предположить, что за чей-то счет нужно изыскивать средства для дополнительного премирования в условиях пандемии и как никогда сложной избирательной кампании.





Сокращения в финансовой и страховой сфере вполне объяснимы при спаде деловой активности на фоне всех вышеперечисленных кризисных явлений.





Теперь о хорошем. Прирост занятых в сельском, лесном и рыболовецком хозяйствах, конечно, может порадовать, но, скорее всего, во многом обеспечен сезонным спросом на рабочие руки. То же самое можно отнести и к обрабатывающей промышленности, и частично — к строительной отрасли.





При этом определенные тенденции в области занятости в Гомельской области остаются неизменными, но за последние 2-3 месяца — есть и перемены. «Сильные Новости» уже проводили краткий анализ ситуации на рынке труда Гомельской области за первое полугодие. Тогда, как и сейчас, на 2-м месте по количеству уволенных стояло образование. Медицина по потере работающих в начале лета занимала 3-ю строчку, теперь же она передвинулась на 1-ю. Не самые сильные позиции были у и связи.





На первом же месте по увольнениям в начале лета стояли «Развлечение и отдых», зато по итогам января-августа количество уволенных в развлекательной сфере превысило число нанятых только на 2 человека. Вероятно, сказался и летний отпускной сезон, и определенное смягчение психологической напряженности по поводу SARS-CoV-2.





Что касается принятых на работу, то здесь три месяца назад строители были на 3-м месте. Сейчас же строительный комплекс передвинулись на 2-ю строчку. На 4-м месте были лесорубы, сельхозрабочие и рыбаки, за это лето вырвавшиеся в лидеры.





Отчет Белстата также зафиксировал такую положительную тенденцию, как снижение уровня безработицы за 8 месяцев 2020 года. В августе количество официально зарегистрированных безработных в Гомельской области составило 1,3 тысячи человек. Это на 24,3% меньше, чем год назад, и на 0,9% меньше, чем в июле этого года. Безработными признано 42,4% из обратившихся в центры занятости.





Парадокс ситуации заключается в том, что снижение зарегистрированной безработицы происходит при общем росте количества людей, потерявших работу.





Возможно, одной из причин этого противоречия является то, что уволенные люди предпочитают не обращаться за помощью в центры занятости, а просто уезжают на заработки в Россию и Польшу.





Постановка на учет налагает на них «трудовую повинность» в виде поездок на сельхозработы, в то время как пособие по безработице в августе 2020 года было всего 34,4 рублей. Такой размер пособия составляет около 3% от номинальной начисленной зарплаты по Гомельской области и 13,4% — от прожиточного минимума.





Больше всего зарегистрированных безработных в Брагинском, Буда-Кошелевском, Добрушском, Кормянском, Лоевском и Хойникском районах, где они составили 0,4% от трудоспособного населения