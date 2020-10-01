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ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Беларуси в 2020 году

01.10.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Беларуси в 2020 году, говорится в обновленном макроэкономическом отчете банка.

Согласно обновленному прогнозу, падание ВВП Беларуси по итогам 2020 года составит всего 3,5% вместо ранее прогнозируемых 5%.

Одновременно, ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП на 2021 год. По мнению экспертов банка, ВПП Беларуси в 2021 году вырастет всего на 1%, а не на 3,5%, как прогнозировалось ранее.

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Беларуси в 2020 году, говорится в обновленном макроэкономическом отчете банка.
 
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