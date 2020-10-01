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Киев и ОБСЕ обвинили Россию в нарушении протокола минских переговоров

01.10.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Председатель ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по Донбассу Хайди Грау была вынуждена приостановить заседание ТКГ 30 сентября из-за нарушения Россией режима конфиденциальности.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на близкий к переговорному процессу источник.

По его словам, российская сторона заявила, что будет вести аудио- и видеозапись переговоров, которые не были согласованы заранее, кроме того, глава делегации сообщил, что Москва намерена в одностороннем порядке опубликовать записи.

Грау предложила взять паузу в работе группы для выработки единого для всех участников переговоров кодекса поведения и информационной политики. Позицию представителя ОБСЕ поддержала украинская делегация.

Киев подчеркнул, что «никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров».

 
 
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Председатель ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по Донбассу Хайди Грау была вынуждена приостановить заседание ТКГ 30 сентября из-за нарушения...
 
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