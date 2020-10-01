Таможенный комитет РБ: С 4 октября изменяется порядок представления статдекларации

Источник материала: АФН

В Беларуси с 4 октября 2020года изменяется порядок представления статистической декларации, следует из постановления правительства №533 от 14 сентября 2020 года.

Согласно комментарию Государственного таможенного комитета РБ, постановлением № 533, в частности, установлены:

срок представления для регистрации статистической декларации – с 1-го по 10-е число месяца, следующего за отчетным, по одному и более фактам отгрузок (поставок) товаров, общая стоимость которых составляет сумму, эквивалентную 3000 евро и более, за отчетный календарный месяц в рамках внешнеторгового договора, предусматривающего возмездную передачу товаров;

срок внесения изменений в зарегистрированную статистическую декларацию – в течение трех лет с даты ее регистрации в случаях, перечисленных в подпункте 1.8 пункта 1 постановления № 533;

срок аннулирования зарегистрированной статистической декларации – не позднее 20 календарных дней после даты ее регистрации при наличии оснований, перечисленных в подпункте 1.9 пункта 1 постановления № 533.

При этом, представление и регистрация статистической декларации осуществляется круглосуточно.

Для внесения изменений в зарегистрированную статистическую декларацию либо для аннулирования зарегистрированной статистической декларации, корректирующая (аннулирующая) статистическая декларация может быть представлена в любой день календарного месяца.

Ответы на часто возникающие вопросы относительно представления статистической декларации по отгрузкам (поставкам) товаров, состоявшимся с 4 октября 2020 г.

1. В какие сроки представляется статистическая декларация по отгрузкам (поставкам), осуществленным за сентябрь 2020 года?

В соответствии с пунктом 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 сентября 2020 г. № 533 «О статистическом декларировании товаров» (далее – постановление № 533) в отношении товаров, отгрузка (поставка) которых состоялась до 3 октября 2020 г. включительно, представление, заполнение, регистрация статистической и периодической статистической декларации, внесение изменений в зарегистрированную статистическую и периодическую статистическую декларацию, их аннулирование осуществляются в случаях и порядке, определенных актами законодательства по вопросам статистического декларирования, действовавшими на день отгрузки (поставки) таких товаров.

Таким образом, сроки подачи статистических (периодических статистических) деклараций за сентябрь 2020 года определены частью второй подпункта 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2009 г. № 549 «О статистическом декларировании товаров»:

статистическая декларация представляется не позднее 7 рабочих дней с даты отгрузки товаров либо их поступления;

периодическая статистическая декларация – не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным.

Дополнительно сообщаем, что на отгрузки (поставки), осуществленные с 1 по 3 октября включительно, также распространяется действие пункта 2 постановления № 533. В отношении таких отгрузок (поставок) представляется либо статистическая декларация не позднее 7 рабочих дней с даты отгрузки товаров (их поступления) либо периодическая статистическая декларация – не позднее 7-го ноября.

2. В какие сроки должна подаваться статистическая декларация по отгрузкам (поставкам), осуществленным с 04.10.2020 года, за октябрь 2020 года, если общая стоимость поставок за октябрь превышает 3000 евро?

Cроки представления статистической декларации по одному и более фактам отгрузок (поставок) товаров, осуществленных с 4 октября 2020 г., общая стоимость которых составляет сумму, эквивалентную 3000 евро и более, за отчетный календарный месяц в рамках внешнеторгового договора, предусматривающего возмездную передачу товаров, определены частью первой подпункта 1.2 пункта 1 постановления № 533 – с 1-го по 10-е число месяца, следующего за отчетным (с 1 по 10 ноября).

В соответствии с частью второй подпункта 1.2 пункта 1 постановления № 533 по усмотрению экспортера (импортера), грузоотправителя (грузополучателя) статистическая декларация может быть представлена в отношении отгрузок (поступлений) товаров, общая стоимость которых составляет сумму, эквивалентную менее 3000 евро.

3. Внешнеторговый договор заключен в январе 2021 г. на поставку товаров на сумму 3500 евро. В январе поставлен товар на сумму 2000 евро, в феврале – на сумму 1500 евро.

Необходимо ли представление статистической декларации по поставке товара, осуществленной за январь? За февраль?

Обязанность предоставления резидентом статистической декларации по одному и более фактам отгрузок (поставок) товаров, общая стоимость которых составляет сумму, эквивалентную 3000 евро и более, за отчетный календарный месяцв рамках внешнеторгового договора, предусматривающего возмездную передачу товаров, установлена подпунктом 1.16.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 1 июня 2020 г. № 182 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь»).

Таким образом, представление статистической декларации по поставкам за январь, а также за февраль не является обязательным.

По усмотрению экспортера (импортера), грузоотправителя (грузополучателя) статистическая декларация может быть представлена в отношении отгрузок (поступлений) товаров, общая стоимость которых составляет сумму, эквивалентную менее 3000 евро.

4. Внешнеторговый договор заключен в январе 2021 г. на поставку товаров на сумму 4000 евро. В январе поставлен товар на сумму 500 евро, в феврале – на сумму 3500 евро. Необходимо ли представление статистической декларации по поставке за январь? За февраль?

Представление статистической декларации в отношении поставки за январь, сумма которой составляет 500 евро, не является обязательным требованием.

По усмотрению экспортера (импортера), грузоотправителя (грузополучателя) статистическая декларация может быть представлена в отношении отгрузок (поступлений) товаров, общая стоимость которых составляет сумму, эквивалентную менее 3000 евро.

Представление статистической декларации в отношении поставки за февраль, сумма которой составляет 3500 евро, является обязательным.

5. В рамках одного внешнеторгового договора на поставку товара стоимостью 4000 евро в течение отчетного месяца состоялось три поставки товара – 5 числа на 500 евро, 15 числа на 1000 евро, 25 числа – на 2500 евро. Необходимо ли представлять статистическую декларацию на каждую поставку, стоимость которой составляет менее 3000 евро?

Обязанность представления резидентом статистической декларации в соответствии с каждым заключенным внешнеторговым договором, предусматривающим возмездную передачу товаров, совершение таможенных операций в отношении которых не производится, по отгрузкам (поставкам) товаров в рамках внешнеторгового договора установлена подпунктом 1.16.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 1 июня 2020 г. № 182 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь»).

В данном случае с 1-го по 10-е число месяца, следующего за отчетным, представляется статистическая декларация по трем фактам поставки товаров, осуществленным в течение календарного месяца в рамках одного внешнеторгового договора, общая стоимость которых составила сумму, эквивалентную 4000 евро.

6. В одном транспортном средстве перемещаются товары по трем различным внешнеторговым договорам (предусматривающим поставку товаров на любую сумму), по различным товаросопроводительным документам (например, CMRнакладные на 3000 евро, 5000 евро, 1500 евро), от одного и того же отправителя в адрес одного и того же получателя. Сколько статистических деклараций представляется в этом случае?

Обязанность представления резидентом статистической декларации в соответствии с каждым заключенным внешнеторговым договором, предусматривающим возмездную передачу товаров, совершение таможенных операций в отношении которых не производится, по отгрузкам (поставкам) товаров в рамках внешнеторгового договора установлена подпунктом 1.16.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 1 июня 2020 г. № 182 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь»).

В данном случае с 1-го по 10-е число месяца, следующего за отчетным, необходимо представить статистическую декларацию в отношении поставки товаров, осуществленной в рамках внешнеторгового договора, предусматривающего поставку товаров на сумму 3000 евро, а также статистическую декларацию в отношении поставки товаров, осуществленной в рамках внешнеторгового договора, предусматривающего поставку товаров на сумму 5000 евро.

Представление статистической декларации в отношении поставки, сумма которой составляет 1500 евро, не является обязательным требованием.

По усмотрению экспортера (импортера), грузоотправителя (грузополучателя) статистическая декларация может быть представлена в отношении отгрузок (поступлений) товаров, общая стоимость которых составляет сумму, эквивалентную менее 3000 евро.

7. Какой курс валют необходимо применять для определения стоимости товаров в евро, указанной во внешнеторговом договоре в иной валюте, чем евро?

Для определения стоимости товаров в евро, указанной во внешнеторговом договоре в иной валюте, производится пересчет такой стоимости с применением официальных курсов, установленных Национальным банком на дату заключения внешнеторгового договора.