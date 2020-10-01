|
Российские журналисты отправились в пресс-тур по Брестской области
01.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российские журналисты отправились в пресс-тур по Брестской области. Участники прошли настоящими партизанскими тропами, попробовали писать чернилами и увидели реконструкцию событий Великой Отечественной. С коллегами этот день провела корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.
Связистка баба Рая ведет российских журналистов партизанскими тропами. Вокруг топкие болота и непроходимый лес. На остров ведет единственная кладка. Так называют дорожку из дощечек.
В урочище Хованское, которое после назвали на белорусский манер «Хованщина», во время Великой Отечественной располагался партизанский лагерь. Сейчас здесь музей под открытым небом. В лесу воссоздали землянки, медсанчасть, редакцию газеты. Коллеги не удержались и попробовали писать чернилами.
В этом музее разрешают трогать и брать в руки любые экспонаты. Здесь важнее – атмосфера. События военных лет для туристов воссоздают реконструкторы.
А в Брестской крепости оживить историю помогают 3D- инсталляции и интерактивные экспозиции. Современные технологии привлекают туристов и вдохновляют журналистов.
В Брестской крепости журналисты возложили цветы к вечному огню. Почтили память всех, погибших во время Великой Отечественной войны.
По местам боевой славы прошли почти три десятка журналистов. Среди них – работники телевидения, радио и представители печатных изданий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гости посетили реконструированный партизанский лагерь времен Великой Отечественной, а также Брестскую крепость.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)