Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские журналисты отправились в пресс-тур по Брестской области. Участники прошли настоящими партизанскими тропами, попробовали писать чернилами и увидели реконструкцию событий Великой Отечественной. С коллегами этот день провела корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Связистка баба Рая ведет российских журналистов партизанскими тропами. Вокруг топкие болота и непроходимый лес. На остров ведет единственная кладка. Так называют дорожку из дощечек.

В урочище Хованское, которое после назвали на белорусский манер «Хованщина», во время Великой Отечественной располагался партизанский лагерь. Сейчас здесь музей под открытым небом. В лесу воссоздали землянки, медсанчасть, редакцию газеты. Коллеги не удержались и попробовали писать чернилами.

«Надо приловчиться, правильно перо взять. Ручкой удобнее», – сказал журналист Александр Трубин.

В этом музее разрешают трогать и брать в руки любые экспонаты. Здесь важнее – атмосфера. События военных лет для туристов воссоздают реконструкторы.

А в Брестской крепости оживить историю помогают 3D- инсталляции и интерактивные экспозиции. Современные технологии привлекают туристов и вдохновляют журналистов.

«Такие события, как Великая Отечественная война, срока давности не имеют. Сегодня мы побывали в музее обороны Брестской крепости, и видно, что руководство мемориала идет в ногу с современными тенденциями. Музей достаточно интерактивный, а интерактивность очень важна для молодежи и будет очень востребована», – рассказал журналист Тарас Фомченков.

«После пандемии обязательно приеду с детьми. У меня двое детей и я хочу, чтобы они знали историю. Брат не знающий своего брата – это не про нас и, думаю, не про вас», – сказала журналист Людмила Лиукконен.

В Брестской крепости журналисты возложили цветы к вечному огню. Почтили память всех, погибших во время Великой Отечественной войны.

По местам боевой славы прошли почти три десятка журналистов. Среди них – работники телевидения, радио и представители печатных изданий.