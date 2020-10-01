Компания SCG выпустит 650-сильный суперкар для дорог общего пользования

Источник материала: Tut.by

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG), принадлежащая американскому предпринимателю Джеймсу Гликенхаусу, вывела на тесты дорожную версию суперкара 004С. Шпионские снимки новинки выложило издание MotorAuthority . Основным соперником новинки называется Lamborghini Huracan, сообщает Autonews .



Фото: motorauthority.com

Производство автомобиля наладят на предприятии в городе Данбери (штат Коннектикут). Ожидается, что в год на этом заводе будут выпускать по 100 суперкаров. Первые поставки автомобилей клиентам начнутся в конце 2021 или в начале 2022 года. Цены на 004S начинаются от 460 000 долларов.

Технические характеристики новинки держатся в секрете. MotorAuthority предполагает, что машину оснастят 6,2-литровым бензиновым двигателем V8. Сейчас такой же агрегат устанавливается на модель C7 Chevrolet Corvette Z06. Мощность двигателя составит 650 лошадиных сил. Мотор будет работать совместно с шестиступен­чатой «механикой», опционально клиентам предложат «робот» с двумя сцеплениями.



Фото: motorauthority.com

От гоночного 004С новинка будет отличаться менее агрессивным обвесом кузова. Прижимная сила составит 600 кг при скорости 300 км/ч. В основу автомобиля ляжет карбоновое шасси и кузов, также выполненный из композитных материалов. Предполагается, что суперкар получит посадочную формулу 1+2, как например, у купе McLaren F1.

Также в планах компании разработать двухдверный спорткар в ретро-стиле. Ожидается, что такая машина получит название SCG006. Дизайн новинки будет напоминать Ferrari 250.