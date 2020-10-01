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Компания SCG выпустит 650-сильный суперкар для дорог общего пользования

01.10.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG), принадлежащая американскому предпринимателю Джеймсу Гликенхаусу, вывела на тесты дорожную версию суперкара 004С. Шпионские снимки новинки выложило издание MotorAuthority. Основным соперником новинки называется Lamborghini Huracan, сообщает Autonews.


Фото: motorauthority.com

Производство автомобиля наладят на предприятии в городе Данбери (штат Коннектикут). Ожидается, что в год на этом заводе будут выпускать по 100 суперкаров. Первые поставки автомобилей клиентам начнутся в конце 2021 или в начале 2022 года. Цены на 004S начинаются от 460 000 долларов.

Технические характеристики новинки держатся в секрете. MotorAuthority предполагает, что машину оснастят 6,2-литровым бензиновым двигателем V8. Сейчас такой же агрегат устанавливается на модель C7 Chevrolet Corvette Z06. Мощность двигателя составит 650 лошадиных сил. Мотор будет работать совместно с шестиступен­чатой «механикой», опционально клиентам предложат «робот» с двумя сцеплениями.


Фото: motorauthority.com

От гоночного 004С новинка будет отличаться менее агрессивным обвесом кузова. Прижимная сила составит 600 кг при скорости 300 км/ч. В основу автомобиля ляжет карбоновое шасси и кузов, также выполненный из композитных материалов. Предполагается, что суперкар получит посадочную формулу 1+2, как например, у купе McLaren F1.

Также в планах компании разработать двухдверный спорткар в ретро-стиле. Ожидается, что такая машина получит название SCG006. Дизайн новинки будет напоминать Ferrari 250.

 
 
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От гоночного 004С новинка будет отличаться менее агрессивным обвесом кузова.
 
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