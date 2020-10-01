ЕБРР прогнозирует снижение ВВП Беларуси на 3,5% в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития ожидает, что валовой внутренний продукт Беларуси в 2020 году сократится на 3,5%. Такой прогноз банка приводится в отчете об экономических перспективах стран, с которыми работает ЕБРР.





В мае этого года эксперты ЕБРР ожидали, что в 2020 году ВВП Беларуси из-за последствий пандемии снизится на 5%, а в 2021 году после улучшения эпидемиологической ситуации вырастет на 3,5%.

В своем новом обзоре экономисты ЕБРР улучшили прогноз по Беларуси на 2020 год, но при этом ухудшили прогноз на 2021 год. Они полагают, что в нынешнем году белорусская экономика сократится на 3,5%, а в будущем году вырастет только на 1%.

«Экономика Беларуси столкнулась с пандемией COVID-19 в ослабленном состоянии отчасти из-за задержки заключения нефтяных договоренностей с Россией», — говорится в обзоре ЕБРР.

Эксперты отмечают, что из-за этого фактора ВВП Беларуси стал снижаться в первом квартале, а затем, на фоне негативных последствий пандемии, спад углубился до 1,3% по итогам за январь—август.

«Отсутствие карантина привело к тому, что хотя объем производства в большинстве секторов снизился, спад был менее серьезным, чем во многих других странах. Тем не менее экспортно ориентированный сектор сильно пострадал от снижения мирового спроса», — отмечают эксперты ЕБРР.

При этом в сельском хозяйстве, строительстве и секторе информационно-телекоммуникационных услуг был зафиксирован положительный рост.

«Массовые протесты, вызванные президентскими выборами в августе, породили дополнительные сбои в экономической деятельности Беларуси и привели к ухудшению деловой среды, что дополнительно ухудшит перспективы экономического роста и может поставить под угрозу ориентированный на экспорт ИТ-сектор», — прогнозируют экономисты ЕБРР.

Эксперты банка констатируют, что национальная валюта Беларуси в январе—августе обесценилась на 21%, а валютные резервы снизились с исторического максимума (9,4 млрд долларов США) на конец 2019 года до 7,5 млрд долларов США на 1 сентября 2020 года.

«Ожидается снижение ВВП Беларуси на 3,5% в 2020 году и рост на 1% в 2021 году», — говорится в обзоре ЕБРР. При этом экономисты банка видят в Беларуси «серьезные риски ухудшения ситуации, связанные с пандемией и политическими потрясениями».