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Беларуску не выпускали в ЕС из минского аэропорта без обратного билета – железный занавес опустили?

01.10.2020 11:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуска, которая не захотела публично называть свое имя, рассказала KYKY «занимательную» историю – она о том, как сотрудники минского аэропорта не хотели выпускать ее в ЕС. 

«В аэропорт по всем правилам этикета путешественника надо приезжать за полтора, а то и два часа до вылета. Но когда Родина не отпускает, все может случиться по-другому. Почему-то именно в Минском аэропорту начали проверять документы на въезд в страны ЕС», – рассказала собеседница. 

Девушка уезжала из Минска 20 сентября. Знакомые предупреждали, что могут быть проблемы с вылетом, но она и не думала, что такие – все документы для попадания в ЕС у нее были: виза типа D, прописка и штамп о браке с резидентом европейской страны. 

Она пришла в аэропорт, по классике пошла к стойке регистрации: «Ты идёшь сдавать чемодан, а тебе говорят: «Нет, идите вот к той стойке (где тоже очередь), там вам все скажут». Подходишь и «тётя-бетономешалка» решает, подходящие у тебя документы для въезда в ЕС или нет», – рассказывает девушка. 

Решили, что документы у беларуски не подходящие. Она рассказывает: «На мою кипу бумаг отреагировали весьма категорично: либо обратный билет, либо вы не полетите, мы не посадим вас в самолет». На вопрос, почему вдруг в 2020-м году в центре Европы появились подобные условия для вылета в ЕС, естественно, никто не ответил: «Сказали, что пока буду искать ответы, мой самолет улетит». 

В итоге девушка вынужденно купила ненужный ей обратный билет. «Мне повезло, что со мной была мама и у неё была рублевая карточка. Вопрос мы решили довольно быстро, хотя и довольно невыгодно. Итого: минус 375 беларуских рублей и плюс очень много злости. В чемодане со мной улетели две самое дорогие вещи: мой флаг с Погоней и варенье, которое мы с мамой сварили из собранных в саду вишен». 

Если вы или ваши знакомые также сталкивались с проблемами с вылетом из Беларуси, напишите нам об этом в телеграм-бот @KYKYmediabot. 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларуска, которая не захотела публично называть свое имя, рассказала KYKY «занимательную» историю – она о том, как сотрудники минского аэропорта не хотели...
 
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