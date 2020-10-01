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СМИ: Леонардо Ди Каприо готовится стать отцом

01.10.2020 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский актер Леонардо Ди Каприо и модель Камила Морроне готовятся стать родителями: об этом сообщили инсайдеры издания Woman's day.

© AFP 2020 / ANGELA WEISS
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Как только Ди Каприо начал встречаться с аргентинской моделью, поклонники осудили актера. Все дело в большой разнице в возрасте - 47-летний Ди Каприо старше Морроне на 23 года. На протяжении трех лет модель страдала от нападок общественности, пытаясь доказать миру, что возраст - не преграда для истинных чувств. В прошлом году появилось известие, что влюбленные обручились.

Кажется, что теперь фанатам придется окончательно смириться с выбором своего кумира. Как сообщило издание Woman's day, Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне готовятся к появлению первенца.

По словам инсайдеров, модель находится на раннем сроке беременности, из-за чего актер тщательно скрывает радостную весть и не спешит с официальным объявлением.

© AFP 2020 / ROBYN BECK
Модель Камила Морроне

Бэби-бум 2020 продолжается: недавно ряды счастливых родителей пополнили актеры Хоакин Феникс и Руни Мара.

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Источники одного из американских таблоидов раскрыли беременность 23-летней возлюбленной секс-символа Голливуда - модели Камилы Морроне.
 
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