СМИ: Леонардо Ди Каприо готовится стать отцом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский актер Леонардо Ди Каприо и модель Камила Морроне готовятся стать родителями: об этом сообщили инсайдеры издания Woman's day.

Как только Ди Каприо начал встречаться с аргентинской моделью, поклонники осудили актера. Все дело в большой разнице в возрасте - 47-летний Ди Каприо старше Морроне на 23 года. На протяжении трех лет модель страдала от нападок общественности, пытаясь доказать миру, что возраст - не преграда для истинных чувств. В прошлом году появилось известие, что влюбленные обручились .

Кажется, что теперь фанатам придется окончательно смириться с выбором своего кумира. Как сообщило издание Woman's day, Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне готовятся к появлению первенца.

По словам инсайдеров, модель находится на раннем сроке беременности, из-за чего актер тщательно скрывает радостную весть и не спешит с официальным объявлением.

© AFP 2020 / ROBYN BECK Модель Камила Морроне

Бэби-бум 2020 продолжается: недавно ряды счастливых родителей пополнили актеры Хоакин Феникс и Руни Мара.

Читайте также: