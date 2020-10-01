ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Квартал 95» отменил свои ноябрьские шоу «Вечерний квартал» в Минске и областных центрах

01.10.2020 11:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Украинская студия «Квартал 95» отменила свои шоу «Вечерний квартал», которые должны были пройти в ноябре в Минске, Гродно, Бресте и Гомеле. Об этом артисты сообщили в своем Instagram.


Фото: instagram.com/kvartal95official

Шоу «Вечерний квартал» переносились сначала с марта на июнь, потом с июня на ноябрь, теперь артисты заявили, что и ноябрьские концерты не состоятся.

— Друзья, запланированные концерты «Вечернего квартала» в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране, — написал коллектив.

Будут ли объявлены новые даты или концерты в Минске и областных центрах отменят вовсе, пока не уточняется.

Читайте также
Концерт группы «Кино» в «Минск-Арене» 7 ноября перенесли
«Жыве Беларусь!» Популярная российская группа по видеосвязи пообщалась с минским двором

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинская студия «Квартал 95» отменила свои шоу «Вечерний квартал», которые должны были пройти в ноябре в Минске, Гродно, Бресте и Гомеле. Об этом артисты сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские журналисты отправились в пресс-тур по Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика