«Эта репутация уходит в никуда». CEO FriendlyData - о перспективах ИТ в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В 2016 году белорус Михаил Румянцев создал стартап FriendlyData — поисковый интерфейс для работы с корпоративными базами данных. Через два года его купила платформа ServiceNow, лидер в области управления ИТ-услугами по версии Gartner и Forbes. После этого Михаил начал свою инвестиционную деятельность, а также попал в список Forbes 30 Under 30. Издание Rusbase побеседовало с ним про его новый проект Founders.ai, а также протесты в Беларуси и их роль для белорусского ИТ-сектора. Приводим оттуда некоторые цитаты.



Фото из личного архива Михаила Румянцева

Сейчас интеграция FriendlyData с ServiceNow подходит к своему логическому завершению. В новом релизе компании технология белорусов будет доступна для всех клиентов платформы, то есть для тысяч крупных компаний по всему миру. На этом роль Михаила в его детище завершится, и он сможет заняться иными задачами, например своим проектом Founders.ai, который он описывает как company builder, который разносторонне помогает стартапам (на данный момент в его портфолио около 20 проектов — это активные стартапы, в которых у Румянцева есть доля).

На данный момент Михаил проживает в Кремниевой долине в США, но все равно продолжает находиться в «белорусском контексте».

— Весь август я потратил на то, чтобы помочь пострадавшим, и продолжаю этим заниматься, — говорит он. — Я никогда не хотел быть политиком или активистом. Но 2020 год показал, что иногда жизнь задает такие обстоятельства, при которых вы начинаете заниматься совсем не тем, чем планировали. Хороший пример — Светлана Тихановская, которая тоже не собиралась заниматься политикой.

По словам Михаила, белорусская диаспора в США объединяется и старается помочь своим соотечественникам. Так, по его словам, во всех благотворительных фондах в поддержку белорусов существенный вклад вносят эмигранты. Кроме того, во многих компаниях из Кремниевой долины есть возможность сделать мэтч: при пожертвовании сотрудников они перечисляют соответствующую сумму в этот же фонд.

Сам Румянцев вошел в расширенный состав Координационного совета, но говорит, что его роль скорее символична и сейчас он больше сконцентрирован на помощи людям. Так, он пожертвовал в фонд «существенную для Беларуси» сумму.

На вопрос журналиста, как при позитивном сценарии, «если перемены произойдут», начнет восстанавливаться белорусская экономика, Михаил ответил:

— Мне видится, что процесс еще обратим, но кризиса не избежать при любом сценарии. Чтобы произошли фундаментальные изменения, нужно только одно условие — чтобы власти стали соблюдать собственные законы. К сожалению, сейчас мы видим противоположную картину.

Произвольные задержания сотрудников PandaDoc и уголовное дело на Алексея Короткова — это серьезный удар по перспективам развития ИТ в Беларуси. Силовики подают крайне негативный сигнал многим айтишникам и лишь подкрепляют «чемоданные» настроения. Более того, этот скандал наносит серьезный урон инвестиционной привлекательности стартапов из Беларуси.

Уверен, что демократические преобразования создадут позитивные условия для белорусского ИТ-сектора. У нас очень хороший человеческий потенциал, неплохая образовательная база, и если просто не мешать, может произойти существенный скачок, который повлияет на всю экономику. Уже сейчас совсем небольшая по количеству людей ИТ-отрасль занимает порядка 5% ВВП.

С другой стороны, в нашем регионе есть много стран, которые уже опережают Беларусь по комфорту условий для ведения бизнеса. Даже после кризиса нам будет сложно их догнать. Хорошего бизнес-климата, мягко говоря, у нас не было и до событий в августе 2020-го. Лично я вывел свои активы из Беларуси.

Проблемы, которые есть в белорусском обществе, не появились из ниоткуда. Все это было на протяжении десятилетий. К сожалению, большинство их игнорировало. Во многом то, что происходит сейчас, — результат этого безразличия. Но я вижу, что общество сплотилось и пытается эти проблемы решить.

Если же говорить об имидже страны в мировом бизнес-сообществе… Я и другие белорусские предприниматели своими историями успеха годами доказывали, что Беларусь — адекватная страна, у нас есть талантливые инженеры и с нами можно работать. Эта репутация, в построение которой мы вкладывали свой труд, просто уходит в никуда.

Это глубоко отзывается во мне лично, потому что я тоже вложил много сил в то, что разрушается неадекватными действиями.

Румянцев считает, что белорусы сами способны справиться со своими проблемами — но любая поддержка извне также очень важна и будет цениться.

— Есть фонды для сбора средств на различные нужды, они играют важную роль. Есть внимание международного сообщества, активность онлайн. Это наиболее простые способы помощи.

Пока Михаил не загадывает, вернется ли он в Беларусь: все же он покинул страну, потому что хотел получить опыт, который физически невозможно получить нигде, кроме Кремниевой долины.