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Какие курсы доллара и евро установили обменники
Источник материала: Tut.by
Белорусский рубль второй день продолжает укрепляться по отношению к доллару после того, как сдавал позиции в понедельник и вторник. На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль укреплялся и к американской валюте, и к евро. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили в обменниках.
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар упал на 0,85% — до 2,6012 рубля, а евро снизился на 0,58% — до 3,0548 рубля. Российский рубль вырос на 0,91% — до 3,3646 рубля за 100 российских. Данные на 10.19. Эта динамика сохраняется на торгах.
Выше всего курс продажи доллара в Белагропромбанке (отделение в Могилеве) — 2,7 рубля, а ниже всего — в Альфа-Банке — 2,604 рубля, Paritetbank — 2,605 рубля. Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Беларусбанке — 2,6 рубля.
Выше всего курс продажи евро в Цептер Банке — 3,11 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке и Технобанке — 3,055 рубля.
Сдавать евро выгоднее всего в Белинвестбанке — 3,051 рубля.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили в обменниках.
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