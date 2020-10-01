Какие курсы доллара и евро установили обменники

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль второй день продолжает укрепляться по отношению к доллару после того, как сдавал позиции в понедельник и вторник. На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль укреплялся и к американской валюте, и к евро. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили в обменниках.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар упал на 0,85% — до 2,6012 рубля, а евро снизился на 0,58% — до 3,0548 рубля. Российский рубль вырос на 0,91% — до 3,3646 рубля за 100 российских. Данные на 10.19. Эта динамика сохраняется на торгах.

Выше всего курс продажи доллара в Белагропромбанке (отделение в Могилеве) — 2,7 рубля, а ниже всего — в Альфа-Банке — 2,604 рубля, Paritetbank — 2,605 рубля. Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Беларусбанке — 2,6 рубля.

Выше всего курс продажи евро в Цептер Банке — 3,11 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке и Технобанке — 3,055 рубля.

Сдавать евро выгоднее всего в Белинвестбанке — 3,051 рубля.