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А1 рассказал, как компенсирует абонентам ограничения в работе мобильного интернета

01.10.2020 11:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: obozrevatel.com

Речь идет о днях 6, 13, 20 и 27 сентября, когда в Минске по требованию госорганов была ограничена работа мобильного интернета.

По подсчетам оператора, общее время некорректной работы сервиса составило 17 часов 12 минут.

Абоненты, которых коснулись ограничения, могут рассчитывать на компенсацию от мобильного оператора. Ее предоставят как физическим, так и юридическим лицам.  

На сайте оператора приводится подробная информация о том, как будет производиться компенсация в зависимости от тарифного плана. Абоненты получат дополнительные бесплатные пакеты интернет-трафика либо бесплатные минуты для звонков.

 
Теги: Минск
 
 
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Речь идет о днях 6, 13, 20 и 27 сентября, когда в Минске по требованию госорганов была ограничена работа мобильного интернета.
 
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