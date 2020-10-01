Как создать резерв и в чем хранить деньги на случай экономического апокалипсиса: советы для бизнеса

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Для чего бизнесу нужна подушка безопасности?

В 21 веке мы столкнулись уже с тремя глобальными экономическими потрясениями: крах доткомов, кредитный кризис, пандемия. Последняя ситуация показала: когда закрываются границы и сокращается экспорт, под ударом оказываются целые отрасли. Заказов нет, источников прибыли становится все меньше.



Зарплаты сотрудникам, аренда офиса, выплата налогов, платежи контрагентам – эти затраты никто не отменял. Ситуация, когда пришло время платить, а денег нет, называется кассовым разрывом. Избежать такого стресса поможет резервный фонд компании.

Как сформировать подушку безопасности?

Эксперты рекомендуют «не перекармливать» свой бизнес деньгами, сохранять его «поджарым». Это значит – не почивать на лаврах, держать команду в тонусе, постоянно пересматривать и корректировать расходы.

Это позволит регулярно откладывать излишки маржи (прибыли) и формировать финансовый резерв компании.

Как распределять маржу, чтобы ее хватало на все потребности вашего бизнеса? Мы рекомендуем делить прибыль на три части:

Деньги на постоянные расходы. В них входят всеключевые статьи затрат в компании. Без излишков. Эти средства лучше держать в той валюте, в которой вы проводите большинство платежей.



Фото: Myfin.by

Резервный фонд. Это и есть ваша подушка безопасности. Экономисты советуют сформировать денежный запас, который позволит компании нормально работать минимум 3-6 месяцев. Определить сумму поможет первый пункт нашего списка – постоянные расходы вашего бизнеса. Умножаем эту цифру на количество месяцев.

Этот резерв нельзя тратить на повседневные нужды компании. Он – для чрезвычайных ситуаций, это ваш гарант выживания.

Инвестиционный фонд. Все деньги, которые остались после распределения маржи по предыдущим пунктам.

Эти средства лучше потратить в первый год выхода из кризиса или на неожиданно появившиеся инвестиционные возможности. Если у вас есть свободные средства, вы можете быстро приобрести выгодные активы. Купить за бесценок, чтобы реализовать в будущем по выросшей цене. Но для этого нужны деньги «здесь и сейчас», чтобы успеть опередить конкурентов.



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Кроме этого, вы сможете модернизировать производство – инвестировать в новое оборудование или ПО. Со стратегическим денежным запасом вам не придется открывать кредитную линию или брать средства в долг.

Перестройка и адаптация процессов – еще один вариант использования инвестфонда. Сейчас лидерами рынка становятся компании, которые быстро реагируют на изменения. Часто для этого нужно пересмотреть бизнес-модель, открыть новое востребованное направление, переориентировать продуктовую и маркетинговую стратегии.

Как и где хранить средства резервного фонда?

Диверсификация – важный инструмент в работе с подушкой безопасности. Это значит, что вы должны разделить всю сумму на части и хранить их в разной форме и в нескольких местах.

Этот принцип позволяет вам быть более гибким. Если потеряете доступ к одному источнику, то сможете быстро изъять средства из другого.

Для юрлиц в Беларуси есть два самых распространенных инструмента хранения средств:

Срочный депозит. Открывается на определенный срок. Доходность зависит от суммы, процентной ставки, периода хранения. Каждый банк предлагает свои условия. Нужно учитывать риски: если вы открываете вклад на длительное время, можете потерять проценты при досрочном расторжении контракта.

Депозит до востребования. Нет ограничений по срокам хранения. Вы можете пополнять счет и снимать любые суммы – когда вам удобно. Единственный минус – заработать на доходности будет трудно из-за очень низкой процентной ставки.



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Стоит откладывать средства в нескольких самых популярных и стабильных валютах. Так вы максимально защитите ваш резерв от резких финансовых колебаний на рынке.

В случае с депозитами нужно помнить о рисках. В Беларуси действует законодательство, по которому государство гарантирует полную сохранность и компенсацию денежных средств физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте. Действие этого документа не распространяется на бизнес и индивидуальных предпринимателей.

Если вы – собственник (хозяин, учредитель) компании, вам доступно еще несколько способов. Но перед этим вы должны вывести средства из бизнеса. Это значит – перевести в кэш (наличные).

Самый естественный путь вывода денег – выплата дивидендов собственнику как физическому лицу. Еще один инструмент – оформление договора займа учредителю. По нему вы можете официально «занять» средства у своей компании и затем их вернуть. При заключении подобных сделок нужно учитывать массу нюансов, поэтому стоит обязательно проконсультироваться с юристом.



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Плюс хранения в кэше очевиден – быстрый доступ к деньгам. Но и рисков немало: сбережения могут украсть, высок соблазн потратить их не по назначению, инфляция постепенно «съедает» покупательскую способность денег. В 2019 году уровень инфляции в Беларуси составил 4,7%, до конца 2020 года по разным прогнозам ожидается от 5 до 12%.

Еще один вариант – инвестиционное страхование средств в иностранной компании.



А вот в облигации, акции, драгоценные металлы резервный фонд переводить не стоит. По крайней мере, не весь. Когда наступает кризис, придется тратить время на реализацию этих активов. Нарушается главный принцип – легкодоступность подушки безопасности. Кроме того, ценные бумаги и золото могут как дорожать, так и резко дешеветь. Поэтому есть риск, что вы будете продавать их по невыгодной цене.

Как остановить «проедание» подушки безопасности в кризис?

Радикальные (реактивные) методы:

Уменьшение фонда оплаты труда. Согласно исследованию BEROC и SATIO в июне этого года, 27% респондентов в Беларуси потеряли часть зарплаты, у 22% – отменились премии.

Сокращение штата сотрудников. По данным этого же опроса, 4,5% его участников потеряли работу. Еще 18,7% – знакомы с людьми, которые лишились рабочего места. Часть компаний решила сохранить штат, но замедлить темпы найма новых сотрудников. Например, еще в апреле об этом заявила корпорация Google.

Сокращение расходов на маркетинг. По данным IAB, в период карантина 70% клиентов приостановили или скорректировали траты на рекламу.

Какие минусы у этих методов?

В кризис главным ресурсом становятся люди. Большинство бизнесов закрывается не столько во время экономического потрясения, сколько при выходе из него. К этому моменту компании лучше сохранить проверенную, сплоченную и замотивированную команду, вместе с которой она будет преодолевать трудности.



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Резкое снижение оплаты труда может демотивировать людей, вызвать дополнительный стресс. Остановка маркетинговых активностей может снизить вашу долю на рынке. Особенно, если конкуренты более дальновидны и используют кризис как момент захвата новой аудитории.

Именно поэтому стратегия сокращения расходов должна быть взвешенной и продуманной. Мы выделили несколько решений, которые помогут сократить издержки: без потери команды и вашей доли на рынке.

Щадящие (проактивные) методы

Снижение постоянных затрат. Нужно провестипереговоры с арендодателями, чтобы сократить расходы на офис. Попросить у поставщиков увеличение периода отсрочки и понижение ставок. Необходимо пересмотреть и изменить политику работы с дебиторами и кредиторами, чтобы закрыть максимальное количество долгов.

Изменение схемы управления финансами. Поделите платежи на три вида: срочные, второстепенные, необязательные. От последних избавляйтесь или переносите на будущее. Например, в нашей компании мы оплачиваем необязательные статьи маркетинговых расходов только в случае перевыполнения плана по выручке.

Для небольших бизнесов полезным может стать установлениеодного платежного дня в неделю. Заранее предупредите об этом контрагентов. Все остальное время – только принимайте оплаты от покупателей. Это высвобождает время и ресурсы на другие важные задачи для вашего бизнеса.



Фото: Myfin.by



В конце каждого дня – переводите деньги на депозит до востребования. Такая схема помогает деньгам «работать».

Когда вы платите в режиме нон-стоп, то можете пропустить ненужные траты. Если выделяете на это один день – анализируете стопку счетов, отрезаете необязательные. Такой подход не распространяется только на налоги, зарплаты и кредиты, их нужно выплачивать вовремя.

Перевод команды на «удаленку». Согласно майскому опросу «Битрикс24», 77% белорусских компаний перешли на работу из дома в связи с распространением COVID-19. При этом, у большинства респондентов продуктивность работы не изменилась или даже повысилась. Треть компаний не планировала возвращаться в офисы после пандемии. Это значит, что эти бизнесы могут значительно сэкономить средства на аренде площадей и сопутствующих тратах.

Пересмотр KPI и системы бонусов / премий. Можно сократить сотрудникам фиксированный оклад, но пересмотреть систему KPI и дополнительных выплат. Такое решение мотивирует команду работать продуктивно и приносить большую пользу вашему бизнесу. При этом они сохраняют или даже приумножают свой доход.

Пересмотр продуктовой стратегии. Ваш бизнес должен быстро адаптироваться к меняющимся потребностям рынка. Не ждите окончания карантина, отслеживайте тенденции, запускайте новые продукты/услуги. Рестораны переходят на доставку еды, швейные предприятия – переориентировались на пошив масок. У агентств недвижимости выросли продажи загородных домов и участков. ИТ-компании разрабатывают или совершенствуют сервисы видеоконференций, тайм-трекинга, онлайн-продаж.



Фото: Myfin.by

Изменение ценовой политики. Можно предлагать большую скидку на продукт/услугу. Этот подход будет эффективным только при увеличении объема продаж.

Оптимизация работы sales-отделов. В кризис у многих компаний«отваливается» часть клиентской базы. Как остановить тренд падения продаж? Рынок сжимается, где искать новые заказы и наращивать объемы? Один из способов – улучшить скрипты продаж + увеличить интенсивность работы + «выжать» максимум из старой базы.

Пересмотр маркетинговой стратегии. Из-за пандемии компании начали массово переносить свои активности в онлайн. Большинство бизнес-мероприятий, обучающих курсов по-прежнему не рискуют возвращаться в офлайн. Если все правильно спланировать, организация событий в цифровом формате обходится дешевле, а охват аудитории – в разы выше.

Грамотное распределение рекламного бюджета. До половины этих средств может расходоваться впустую. Важно проанализировать воронку и выявить неработающие каналы. Сэкономленную сумму – переориентировать на эффективные источники лидов. В этом процессе маркетологам помогают инструменты сквозной аналитики.

Что в итоге?

Все эти методы универсальные и проверенные временем. Собственники компаний могут использовать как реактивные, так и проактивные стратегии, смешивать их, искать работающие варианты для своего бизнеса. В переломные моменты растет способность людей мыслить шире, творчески подходить к решению любых задач, находить новые и неожиданные пути выхода из кризиса.