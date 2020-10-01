Reuters: Volkswagen Group рассматривает возможность избавления от брендов Lamborghini и Bugatti

Источник материала: Onliner

Концерн Volkswagen уверенно шагает в «электрическое будущее», и в связи с этим руководство автогиганта рассматривает возможность продажи брендов Lamborghini и Bugatti. Эти компании испытывают огромное давление со стороны ужесточающихся каждый год экологических норм, пишет агентство Reuters .

Анонимные источники в VAG сообщили журналистам, что компания размышляет, как поступить с нишевыми брендами, к которым также относят производителя мотоциклов Ducati. Их могут реструктурировать, поменять их основное направление деятельности или вовсе продать. Ни Lamborghini, ни Bugatti не вписываются по своей философии в планы VAG по постепенному переходу на электрические силовые установки.

Несколько недель назад в СМИ появилась информация о том, что Volkswagen ведет переговоры о продаже Bugatti хорватскому производителю электрических суперкаров Rimac. А в октябре 2019 года Bloomberg писал, что Volkswagen Group не исключает продажи Lamborghini другому концерну либо отделение итальянской марки от немецкого концерна в самостоятельную компанию. В той или иной степени VAG рассматривает возможность избавления от Lamborghini с 2016 года.

Европейские власти продолжают затягивать «экологический пояс», вынуждая производителей отказываться от ДВС с большим количеством цилиндров. Но если в случае с такими компаниями, как BMW или Mercedes, это грозит разве что избавлением от топовых «заряженных» версий крупных моделей, то для производителей спорткаров это грозит полной остановкой деятельности. Именно поэтому многие компании, выпускающие мощные авто, переходят на гибридные силовые установки.