Мы против пропаганды и преследования журналистов. Совместное заявление редакций медиа

Источник материала: Onliner

18 сентября Министерство информации обратилось в Экономический суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания Tut.by. Основанием для этого Мининформ называет вынесение четырех предупреждений «в связи с нарушением при выпуске сетевого издания Tut.by статей 4 и 49 Закона о СМИ». Предупреждения были вынесены самим Министерством информации, судом не установлен факт нарушения изданием законодательства, а срок обжалования трех предупреждений еще не истек, вопреки утверждению в пресс-релизе министерства.

Приказом министра информации Игоря Луцкого от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания Tut.by приостановлен с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года.

В связи с этим ОО «Белорусская ассоциация журналистов» и редакции медиа выступили с заявлением.

Да, белорусское законодательство допускает приостановление Министерством информации выпуска СМИ и прекращение деятельности СМИ по его иску. Но эти возможности частично компенсировались незлоупотреблением министерством своими полномочиями в последние годы. Тем не менее, судом по иску госоргана в 1997 году была закрыта газета «Свабода», в 2001-м — газета «Пагоня», в 2006-м — «Згода».

В 2011 году Мининформ обратился с иском о закрытии газет «Народная Воля» и «Наша Ніва», но после реакции на это со стороны белорусской и международной общественности, международных структур отозвал этот иск. Обращаем внимание, что практически все обращения с иском о прекращении деятельности СМИ были так или иначе связаны с президентскими выборами.

Между тем именно свобода политической дискуссии наиболее охраняется международным правом. Давление на Tut.by и ограничение доступа к независимым сайтам, которое также осуществлялось по решениям Министерства информации, являются грубейшим нарушением свободы выражения мнения, которую гарантирует Конституция Республики Беларусь.

Препятствия в деятельности наиболее популярных СМИ в Беларуси не только нарушают свободу журналистской деятельности, но и ограничивают права каждого на получение информации о ситуации в стране, демонстрируют пренебрежение к гражданам страны. Более того, ограничения работы серьезных медиаресурсов неизбежно ведут к тому, что граждане вместо верифицированной СМИ информации получают непроверенные сведения, слухи или пропаганду (в том числе подрывающие информационную безопасность Республики Беларусь).

Мы:

— призываем Министерство информации Республики Беларусь отозвать иск о прекращении выпуска сетевого издания Tut.by и отменить решение о приостановлении его выпуска;

— требуем отмены решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам, освещающим социально-политические проблемы в стране, а также препятствий в выпуске и распространении независимых печатных СМИ;

— выступаем за немедленное прекращение преследования журналистов и СМИ в связи с осуществлением их профессиональной деятельности и за безусловную отмену неконституционных ограничений свободы слова в Беларуси.

1 октября 2020 г.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов»,

Onliner,

«Наша Ніва»,

интернет-журнал о Минске CityDog.by,

Информационное агентство «БелаПАН»,

«Еўрапейскае радыё для Беларусі»,

«Радыё Свабода»,

«БелГазета»,

«Свободные новости плюс»,

«Ежедневник»,

«Новы Час»,

Reform.by,

«Салідарнасць».