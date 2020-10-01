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Звезды мирового спорта высказались об аресте Елены Левченко
Источник материала: Tut.by
Арест прославленной баскетболистки Елены Левченко вызвал резонанс в баскетбольном сообществе. Многие соперницы белоруски на паркете высказались в ее поддержку.
Чемпионка женской НБА и серебряная призерка Олимпиады в составе сборной Франции Сандрин Груда оставила сообщение с хештегом #FreeLeuchanka, опубликовав новость об аресте Левченко.
«Мне так грустно сейчас», — добавила Груда.
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