Звезды мирового спорта высказались об аресте Елены Левченко

Арест прославленной баскетболистки Елены Левченко вызвал резонанс в баскетбольном сообществе. Многие соперницы белоруски на паркете высказались в ее поддержку.

Чемпионка женской НБА и серебряная призерка Олимпиады в составе сборной Франции Сандрин Груда оставила сообщение с хештегом #FreeLeuchanka, опубликовав новость об аресте Левченко.

«Мне так грустно сейчас», — добавила Груда.

I feel so sad right now @yelenaleu