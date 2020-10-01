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Звезды мирового спорта высказались об аресте Елены Левченко

01.10.2020 12:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Арест прославленной баскетболистки Елены Левченко вызвал резонанс в баскетбольном сообществе. Многие соперницы белоруски на паркете высказались в ее поддержку.


Фото: fiba.com

Чемпионка женской НБА и серебряная призерка Олимпиады в составе сборной Франции Сандрин Груда оставила сообщение с хештегом #FreeLeuchanka, опубликовав новость об аресте Левченко.

«Мне так грустно сейчас», — добавила Груда.

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