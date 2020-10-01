ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестные разрисовали автомобиль с БЧБ-символикой. Владелец обратился в милицию

01.10.2020 12:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Выхожу утром к машине, а она вся разрисована из баллончика оскорбительными надписями». Владелец новенького Volkswagen Polo неприятно удивился, что за выражение своей позиции ему испортили машину.


На встречу с нами Дмитрий приехал на этой самой машине. Времени удалять надписи не было, к тому же владелец планирует обращаться в страховую компанию.

— Когда я спустился к машине и увидел все это, то сразу вызвал милицию. Первое, что они спросили, это имею ли я какое-то отношение к силовым структурам, — вспоминает Дмитрий. — Просто они под краской, видимо, не заметили большую надпись красными буквами. На что я им ответил, что являюсь гражданином Республики Беларусь и никакого отношения к силовым структурам не имею.


Каких-то подозреваемых у Дмитрия нет. Говорит, что двор у них понимающий. Тем более раньше автомобиль еще больше выделялся — через весь его белый кузов была наклеена широкая красная полоса. Владелец рассказывает, что за долгое время никаких претензий ни у кого не возникало, даже у ГАИ. Но потом Дмитрий все же «расклеил» машину, оставив лишь небольшие элементы.


Сотрудники милиции сделали соскобы посторонней краски

Сотрудники милиции составили протокол осмотра автомобиля, сделали соскобы посторонней краски с кузова и сказали владельцу ждать.

Дмитрий попробовал смыть небольшой участок краски растворителем, но решил не рисковать, чтобы не повредить родное ЛКП автомобиля. К тому же машина застрахована по КАСКО. Поэтому владелец решил обращаться в страховую компанию и в тот же день сделал это.


— Приятно, что уже звонили неравнодушные люди и предлагали помощь. Но так как машина застрахована, то я сразу поехал в офис своей компании. Повреждения признали страховым случаем, но как именно рассчитывать ущерб, страховщики сразу сказать не смогли. Будет нарушение ЛКП — придется полностью перекрашивать автомобиль. Если нет — ограничимся спецсредствами для смывания краски и полировкой.

Позже Дмитрий сообщил, что все обошлось: оказалось достаточно качественной «химии» и мойки кузова.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Когда я спустился к машине и увидел все это, то сразу вызвал милицию. Первое, что они спросили, это имею ли я какое-то отношение к силовым структурам».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко встречается с главой Emaar Properties
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика