Лукашенко встречается с главой Emaar Properties

Это уже вторая встреча Лукашенко с девелопером из ОАЭ. Первая состоялась менее года назад. И тогда Лукашенко был в роли объединителя нации, боровшегося против экономической инкорпорации со стороны России.





"Прежде всего хочу отметить вашу пунктуальность и обязательность. Примерно год тому назад, встречаясь с вами, мы договорились о нашей совместной работе. Тогда был задуман ряд проектов, которые вы взяли в проработку и готовы были осуществить в Беларуси, начиная от сельского хозяйства и заканчивая строительством крупных инфраструктурных объектов", - сказал Лукашенко, открывая встречу.