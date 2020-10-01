|
Лукашенко встречается с главой Emaar Properties
Источник материала: Партизан
Лукашенко сегодня проводит встречу с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром.
Это уже вторая встреча Лукашенко с девелопером из ОАЭ. Первая состоялась менее года назад. И тогда Лукашенко был в роли объединителя нации, боровшегося против экономической инкорпорации со стороны России.
"Прежде всего хочу отметить вашу пунктуальность и обязательность. Примерно год тому назад, встречаясь с вами, мы договорились о нашей совместной работе. Тогда был задуман ряд проектов, которые вы взяли в проработку и готовы были осуществить в Беларуси, начиная от сельского хозяйства и заканчивая строительством крупных инфраструктурных объектов", - сказал Лукашенко, открывая встречу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко сегодня проводит встречу с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)