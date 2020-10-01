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Fitch-Ratings присвоил будущим облигациям Евроопта рейтинг «B(EXP)»/«RR4»

01.10.2020 12:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Агентство Fitch-Ratings присвоило планируемому выпуску облигаций, представляющих собой участие в кредите, компании ООО «Евроторг» ожидаемый рейтинг «B(EXP)»/«RR4».

Кроме того, Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании на уровне «B» со стабильным прогнозом.

Евроторг планирует разместить новый выпуск облигаций на сумму $300 млн. Эмитентом облигаций будет выступать Bonitron Designated Activity Company, спецюрлицо, зарегистрированное в Ирландии. Функции данного спецюрлица ограниченным выпуском облигаций и предоставлением кредита Евроторгу.

«Присвоение финального рейтинга инструмента зависит от успешного размещения облигаций и проведение выкупа существующих облигаций», - говорится в сообщении Fitch Ratings.

«Рейтинг Евроторга по-прежнему отражает небольшой размер компании, ограниченную диверсификацию за пределами внутреннего рынка, а также высокие валютные риски, которые сказываются на финансовой гибкости компании. В качестве сглаживающих факторов в отношении этих слабых моментов выступают консервативная структура капитала компании и ее сильная позиция на рынке продуктового ритейла Беларуси», - отмечают эксперты агентства.

«Стабильный прогноз по рейтингу отражает ожидания агентства, что компания восстановит генерирование свободного денежного потока с 2021 года после разовой инвестиции в оборотный капитал в 2020 году. Исходим из того, что политические протесты в Беларуси не приведут существенным перебоям в деятельности компании», - пишет Fitch Ratings.

Следует отметить, что размещением нового выпуска облигаций Евроторга будет заниматься Андрей Белковец, который еще летом в Минфине РБ отвечал за размещение двух суверенных евробондов Беларуси.

 
 
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Агентство Fitch-Ratings присвоило планируемому выпуску облигаций, представляющих собой участие в кредите, компании ООО «Евроторг» ожидаемый рейтинг «B(EXP)»/«RR4».
 
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