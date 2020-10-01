«Квартал 95» отменил свои ноябрьские шоу «Вечерний квартал» в Беларуси

Украинская студия «Квартал 95» отменила свои шоу «Вечерний квартал», которые должны были пройти в ноябре в Минске, Гродно, Бресте и Гомеле. Об этом артисты сообщили в своем Instagram.



Фото: instagram.com/kvartal95official

Шоу «Вечерний квартал» переносились сначала с марта на июнь, потом с июня на ноябрь, теперь артисты заявили, что и ноябрьские концерты не состоятся.

«Друзья, запланированные концерты «Вечернего квартала» в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране», — написал коллектив.

Будут ли объявлены новые даты или концерты в Минске и областных центрах отменят вовсе, пока не уточняется.