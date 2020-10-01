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Население в августе взяло кредитов больше чем за предыдущие четыре месяца

01.10.2020 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Физические лица в августе существенно увеличили спрос на потребительские кредиты, свидетельствуют статданные Национального банка.

Население в августе взяло кредитов больше чем за предыдущие четыре месяца

По данным Нацбанка, на 1 октября задолженность населения по потребительским кредитам составила 5884,2 млн рублей и увеличилась за август на 140,5 млн рублей или на 2,4%.

В нынешнем году динамика потребительского кредитования носит неравномерный характер. Так, в первом квартале на фоне роста курса доллара и усиления девальвационных ожиданий задолженность населения по потребительским кредитам выросла 6,5% до 5.838,7 млн рублей на 1 апреле.

За второй квартал (на фоне стабилизации курсов иностранных валют и сокращения внутреннего спроса, вызванного пандемией) задолженность населения по потребительским кредитам снизилась на 2,3% до 5704 млн долларов.

Возобновился рост потребительского кредитования в июле, который ускорился в августе. За июль–август задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 3,2%.

Представители банковского сектора в частных беседах сообщили корреспонденту БелаПАН, что увеличение спроса на потребительские кредиты в августе было связано с ростом девальвационных ожиданий населения на фоне президентских выборов.

«Это классическая история. Когда у населения возникают девальвационные ожидания, физлица забирают рублевые депозиты и берут рублевые кредиты. И то и другое для того, чтобы перейти в твердую валюту либо купить товары длительного пользования, которые из-за роста валютных курсов могут подорожать», — пояснил БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

В связи с давлением на валютный рынок, вызванного ростом спроса населения на рублевые кредиты, Нацбанк в третьей декаде августа ограничил предоставление банкам рублевой ликвидности (данное решение регулятора действовало до середины сентября, но затем было продлено до 13 октября).

В свою очередь, коммерческие банки, столкнувшись с повышенным спросом населения на рублевые кредиты и ограничениями Нацбанка, в августе–сентябре массово приостановили либо ограничили выдачу кредитов физическим лицам.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Физические лица в августе существенно увеличили спрос на потребительские кредиты, свидетельствуют статданные Национального банка.
 
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