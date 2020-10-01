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Политолог: санкции против Беларуси ― стимул для Лукашенко и его оппонентов
01.10.2020 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Санкции, введенные прибалтийскими странами, для самого Лукашенко ― "как прошлогодний снег", убежден собеседник Sputnik.
"Уж точно на что он не реагирует, так это на позицию прибалтийских стран, даже наоборот, использует их активное позиционирование, чтобы представить его как угрозу для Беларуси", ― считает Бень.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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С другой стороны, санкции прибалтийских стран и ЕС являются стимулятором для белорусской оппозиции, которая не останавливает протесты и находит понимание в Евросоюзе, продолжает собеседник.
"Эта ситуация с санкциями ― она вряд ли остановит те процессы, которые происходят в Беларуси. А что касается позиции Луаашенко, что он не пойдет ни на какие изменения, только если на развитие белорусской конституции, ее дооснащение, а потом подумает насчет возможных перемен ― и то это под большим вопросом", ― рассуждает Бень.
В то же время для европейских стран нецелесообразно прерывать дипотношения с Беларусью, поскольку "у них большие опасения о возможности нового витка интеграции Беларуси с Россией, поэтому разрыв дипломатических отношений подтолкнул бы возможное объединение с РФ", добавляет политолог.
"Что касается санкций, то они не бесполезны, мы привыкли жить в режиме санкций, и они скорее носят характер ограничений, которые расчерчивают политические лидеры во взаимодействии, намекая на красную черту, причем эта красная черта может быть совершенной абстракцией", ― отмечает Бень.
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