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«Лучшие новости рождаются в туалете»: ведущий сатирического канала «Советская Белоруссия» наконец рассказал, кто он

01.10.2020 12:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Телеграм-канал «Советская Белоруссия», который, бывает, до слез смешит беларусов своими выдуманными новостями, написанными официозным языком государственной прессы, за лето-2020 вырос с нескольких десятков подписчиков до почти 20 тысяч. Его публикации репостят даже госСМИ, по-видимому, совсем не считывая постиронии. И вот за все время существования канала (то есть с октября 2019-го) его ведущий дал первое интервью — «Нашей Ниве». Он представился «обыкновенным серым рабочим» Сергеем, которому немного за 30. Мы выбрали самые яркие цитаты из беседы Сергея с «НН».

О том, кто работает над каналом

«Никто. Это не место для работы, а место отдыха. Эксклюзивно для вас открою тайну: автор один. И я из сферы, совершенно далекой от журналистики или юмора — обыкновенный серый рабочий.

Из-за того, что я один, вылазят, конечно, недостатки. Я частенько допускаю ошибки. С пунктуацией — вообще беда. Поэтому, граммар-наци, простите меня. Я стараюсь. А из-за отсутствия цензоров иногда я тоже могу переигрывать, перешучивать. Или слишком жестко пройтись по кому-то. Но есть такие шутки, от которых просто невозможно удержаться».

О том, как рождаются юморески

«Я очень много читаю, это расширяет кругозор и позволяет доставать из головы какие-то идеи для новостей. Чувство юмора у меня довольно специфическое, на любителя. Это скорее результат моей замкнутости и социофобии.

Но, строго говоря, в нашей стране вся жизнь превратилась в одну большую шутку, поэтому ничего придумывать и не надо. Взять тот же запрет на хлопанье в ладоши — это что? Юмор или реальность? В Беларуси довольно просто упаковать реальность в текст — вот вам и шутка. <...>

Еще новости присылают сами подписчики, через бот. Большинство из них вызывают ужас. Также мне туда шлют проклятия и оскорбления, из которых раньше я делал коллажи. Да, некоторые люди искренне верят в правдивость некоторых новостей и закипают.

В общем, новости появляются на ходу. Иду в магазин — щёлк! Идея! Написал. Сижу смотрю фильм — лясь! Новость готова. Но лучшие новости рождаются в туалете. Простите за честность, но это факт».

Об угрозах

«[Угрозы] стандартные для интернет-пространства угрозы типа «вычислить по IP». От СБ никаких угроз не было: мы же коллеги! Более того, к нам в чат приходил настоящий Андрей Муковозчик, и мы мило пообщались за жизнь. Был у нас и Костя Придыбайло — тоже всё мирно прошло».

О том, почему в официальном телеграм-канале президентской газеты «СБ» всего 864 подписчика

«Могу ответить просто: они пишут х***ю.

Дело в том, что там люди «работают», а я отрываюсь. Они выполняют, а я кайфую. У них рамки, а я свободен. Да и отстали они от времени. Безнадежно. Писать новости уровня брежневского застоя и надеяться на популярность — так себе идея. Спасает только принудительная подписка, с которой в интернете сложнее.

В официальной «СБ» есть только один крутой автор — это Андрей Муковозчик. Просто инфотанк! Вдохновляюсь им. Золотое перо! Если бы все новости писал только он, да в своем стиле, то «СБ» за месяц обогнали бы Нехту.

Вообще, мне очень нравятся государственные СМИ. Они самобытны в своей уродливости. Хотя сейчас к ним пришли технологи RT — и всё поломали».

Читать интервью целиком на «Нашей Ниве».

 
Теги: Новости
 
 
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