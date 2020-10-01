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В Минске стартует очередной мегапроект. Компания из ОАЭ планирует вложить в него 4 миллиарда евро

01.10.2020 13:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Проект умного города стоимостью 4 млрд евро собирается реализовать в Минске компания Emaar Properties, сообщает БЕЛТА. Именно она занималась строительством самого высокого в мире здания Бурдж-Халифа и Экономического города короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Теперь крупный девелопер взялся и за столицу Беларуси, а точнее, за ее северную часть.

Работа над проектом велась в течение года с момента предыдущего посещения инвестором Минска в ноябре 2019-го.

— За это время проработано соглашение с белорусской стороной по инвестированию в развитие северной части города Минска, чтобы сделать ее одной из самых передовых, современных, технологичных. Ведь именно технологии правят миром. Мы планируем построить умный город в городе, уже активно ведем проектирование. Инвестиции, которые мы планируем вложить в проект, превышают 4 млрд евро, — рассказал председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар.

Планируется, что уже завтра будет заложена капсула на месте строительства Национального выставочного центра, с которого начнется возведение всего умного города. Помимо традиционных объектов недвижимости здесь будут построены многие социальные. Это и современный университет, другие образовательные учреждения, а также спортивные сооружения, объекты здравоохранения.

— В реализации масштабного проекта будут задействованы белорусские специалисты, которые смогут получить передовой мировой опыт. Мы ожидаем, что этот проект добавит 5—7% в ВВП Минска, позволит создать более 70 тыс. рабочих мест, — пояснил руководитель компании Emaar Properties.

Возможно, проект умного города как-то связан с еще одним, который обсуждался в прошлом году на встрече Александра Лукашенко с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Речь идет о создании в Минске Международного финансового центра.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект умного города стоимостью 4 млрд евро собирается реализовать в Минске компания Emaar Properties, сообщает БЕЛТА. Именно она занималась строительством самого...
 
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