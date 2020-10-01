Жителю Могилева грозит статья за оскорбление милиционера в соцсети (видео)

Источник материала: Onliner

В группе одной из социальных сетей в начале сентября появилась фотография сотрудника Могилевской ГАИ с его личными данными и номером телефона. Подпись к снимку гласила: «Привлекает водителей и пешеходов к административной ответственности». Под фото появилось больше сотни комментариев, среди них были оскорбления и угрозы. Одного комментатора сейчас нашли, сообщает пресс-служба МВД.

Комментарий оставил 30-летний могилевчанин. С сотрудником ГАИ он не знаком и претензий к нему не имеет. Молодой человек рассказал, что в тот день был на эмоциях, потому как прочитал о водителях, на которых составляли протоколы за использование клаксонов.

Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки. Оперативники продолжают искать других авторов схожих сообщений.